Клубничное варенье – одно из самых вкусных и простых в приготовлении летних заготовок на зиму. Готовить его можно по-разному: варить в кастрюле и на сковороде, а также консервировать в сыром виде, делать конфитюры и даже повидло.

Редакция FoodOboz делится быстрым рецептом вкусного, густого клубничного варенья, которое готовится с лонным соком на сковороде. Рецепт варенья был опубликован на YouTube-канале "На здоровье".

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Советы: посуду для приготовления выбирайте с толстым дном. Сок лимона добавьте при приготовлении для того, чтобы сохранить яркий цвет ягод. Пену, которая будет образовываться, нужно обязательно собирать!

Ингредиенты:

клубника – 1 кг

сахар – 300-500 г

сок 1 лимона

Способ приготовления:

1. Клубнику помойте, порежьте слайсами.

2. Переложите в сковороду, добавьте сахар, перемешайте.

3. Доведите до кипения, соберите пену.

4. Добавьте сок лимона, перемешайте. И снова снимайте пену. Кипятите 1 час.

5. Законсервируйте варенье!

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