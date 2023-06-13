Быстрое клубничное варенье на сковороде: понадобится всего 3 ингредиента
Клубничное варенье – одно из самых вкусных и простых в приготовлении летних заготовок на зиму. Готовить его можно по-разному: варить в кастрюле и на сковороде, а также консервировать в сыром виде, делать конфитюры и даже повидло.
Редакция FoodOboz делится быстрым рецептом вкусного, густого клубничного варенья, которое готовится с лонным соком на сковороде. Рецепт варенья был опубликован на YouTube-канале "На здоровье".
Советы: посуду для приготовления выбирайте с толстым дном. Сок лимона добавьте при приготовлении для того, чтобы сохранить яркий цвет ягод. Пену, которая будет образовываться, нужно обязательно собирать!
Ингредиенты:
- клубника – 1 кг
- сахар – 300-500 г
- сок 1 лимона
Способ приготовления:
1. Клубнику помойте, порежьте слайсами.
2. Переложите в сковороду, добавьте сахар, перемешайте.
3. Доведите до кипения, соберите пену.
4. Добавьте сок лимона, перемешайте. И снова снимайте пену. Кипятите 1 час.
5. Законсервируйте варенье!
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