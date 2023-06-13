Быстрое клубничное варенье на сковороде: понадобится всего 3 ингредиента

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт вкусного клубничного варенья на сковороде

Клубничное варенье – одно из самых вкусных и простых в приготовлении летних заготовок на зиму. Готовить его можно по-разному: варить в кастрюле и на сковороде, а также консервировать в сыром виде, делать конфитюры и даже повидло.

Густое клубничное варенье

Редакция FoodOboz делится быстрым рецептом вкусного, густого клубничного варенья, которое готовится с лонным соком на сковороде. Рецепт варенья был опубликован на YouTube-канале "На здоровье".

Как правильно приготовить варенье на сковороде
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Советы: посуду для приготовления выбирайте с толстым дном. Сок лимона добавьте при приготовлении для того, чтобы сохранить яркий цвет ягод. Пену, которая будет образовываться, нужно обязательно собирать!

Как не испортить клубничное варенье при приготовлении

Ингредиенты:

  • клубника – 1 кг
  • сахар – 300-500 г
  • сок 1 лимона

Способ приготовления:

1. Клубнику помойте, порежьте слайсами.

Свежая клубника

2. Переложите в сковороду, добавьте сахар, перемешайте.

Клубника с сахаром

3. Доведите до кипения, соберите пену.

Приготовление варенья

4. Добавьте сок лимона, перемешайте. И снова снимайте пену. Кипятите 1 час.

5. Законсервируйте варенье!

Готовое клубничное варенье

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