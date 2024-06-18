Вишневое варенье – одно из самых вкусных и простых в приготовлении. Готовить его можно по-разному, добавляя и другие ягоды, а также специи и травы, которые придадут ему невероятный вкус и аромат.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и густого вишневого варенья.

Ингредиенты:

вишни – 5-6 стаканов

сахар – 5-6 стаканов

розмарин

Способ приготовления:

1. Помойте и очистите вишни от косточек, переложите в миску, засыпьте сахаром и доведите до кипения. Так сделайте несколько раз. После еще раз доведите до кипения, высыпайте ягоды и сахар, и так до конца. Обязательно при приготовлении собирайте пену.

2.Положите в варенье веточку розмарина, оставьте на 5 минут и после достаньте. Он придаст варенью необычный вкус.

3. Готовое горячее варенье разлейте в стерильные банки и законсервируйте. Переверните банки, когда они полностью остынут, перенесите в темное прохладное место.

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