Хрустящие баклажаны: как приготовить самую вкусную закуску

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Хрустящие баклажаны: как приготовить самую вкусную закуску

Когда начинается сезон баклажан, на столе появляется множество разнообразных блюд. Одним из самых популярных является закуска из баклажанов, которой можно наслаждаться в жаркую погоду.

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Как приготовить хрустящие баклажаны, которые станут идеальной закуской, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Попробовав раз, вы захотите готовить ее снова и снова.

Хрустящие баклажаны: как приготовить самую вкусную закуску

Ингредиенты

  • Баклажаны – 3 шт.
  • Соль
  • Перец
  • Крахмал – 3 ст. л.
  • Масло

Ингредиенты для заправки

  • Кинза или петрушка
  • Лук зеленый
  • Чеснок – 1-2 зуб.
  • Паприка – 2 ст. л.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Соевый соус – 2-3 ст. л.
  • Винный уксус – 1 ст. л.
  • Масло растительное – 4 ст. л.
  • Кунжут – 1 ч. л.
  • Сахар или мед – 4 ч. л.

Способ приготовления

1. Баклажаны очищаем от кожуры и нарезаем на кусочки.

2. Кладем в пакет-слайдер, добавляем соль и перец. Закрываем замок, тщательно перемешиваем и оставляем на 15 мин.

Хрустящие баклажаны: как приготовить самую вкусную закуску

3. Готовим заправку. Нарезаем сладкий перец на тонкие полоски.

4. Измельчаем кинзу, лук и чеснок.

5. Смешиваем все вместе в миске со специями и накрываем пленкой.

Хрустящие баклажаны: как приготовить самую вкусную закуску

6. Приоткрываем замок и выжимаем всю жидкость из баклажанов.

7. Всыпаем крахмал в пакет с баклажанами, закрываем замок и тщательно все смешиваем.

8. В сковородку наливаем масло на 2-3 см. Хорошо разогреваем и жарим баклажаны до золотистого цвета.

Хрустящие баклажаны: как приготовить самую вкусную закуску

9. Выкладываем на пергамент, чтобы убрать лишний жир.

10. Добавляем заправку к баклажанам и смешиваем.

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