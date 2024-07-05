Хрустящие баклажаны: как приготовить самую вкусную закуску
Когда начинается сезон баклажан, на столе появляется множество разнообразных блюд. Одним из самых популярных является закуска из баклажанов, которой можно наслаждаться в жаркую погоду.
Как приготовить хрустящие баклажаны, которые станут идеальной закуской, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Попробовав раз, вы захотите готовить ее снова и снова.
Ингредиенты
- Баклажаны – 3 шт.
- Соль
- Перец
- Крахмал – 3 ст. л.
- Масло
Ингредиенты для заправки
- Кинза или петрушка
- Лук зеленый
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Паприка – 2 ст. л.
- Перец сладкий – 1 шт.
- Соевый соус – 2-3 ст. л.
- Винный уксус – 1 ст. л.
- Масло растительное – 4 ст. л.
- Кунжут – 1 ч. л.
- Сахар или мед – 4 ч. л.
Способ приготовления
1. Баклажаны очищаем от кожуры и нарезаем на кусочки.
2. Кладем в пакет-слайдер, добавляем соль и перец. Закрываем замок, тщательно перемешиваем и оставляем на 15 мин.
3. Готовим заправку. Нарезаем сладкий перец на тонкие полоски.
4. Измельчаем кинзу, лук и чеснок.
5. Смешиваем все вместе в миске со специями и накрываем пленкой.
6. Приоткрываем замок и выжимаем всю жидкость из баклажанов.
7. Всыпаем крахмал в пакет с баклажанами, закрываем замок и тщательно все смешиваем.
8. В сковородку наливаем масло на 2-3 см. Хорошо разогреваем и жарим баклажаны до золотистого цвета.
9. Выкладываем на пергамент, чтобы убрать лишний жир.
10. Добавляем заправку к баклажанам и смешиваем.
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