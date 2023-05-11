Яйца являются идеальным продуктом для завтрака. Из них можно готовить пышные омлеты без молока, а также яйца пашот, яичницу, варить и добавлять в полезные овощные салаты. Специалисты не рекомендуют жарить яйца на масле, но если же вы все-таки выбрали такой способ приготовления яиц, лучше всего их готовить на антипригарных сковородах.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом полезных жареных яиц на воде, которые после приготовления останутся полезными и при этом – очень вкусными.

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Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

вода – 0,5 стакана

соль, перец – по вкусу

Дополнительно:

зелень любая

овощи свежие

тунец, красная рыба, крем сыр

Способ приготовления:

1. В сковороду налейте воду, доведите до кипения.

2. Разбейте яйца, посолите, поперчите, накройте крышкой.

3. Выложите на блюдо зелень, порезанные овощи, сверху яйца, добавьте тунец, рыбу или крем-сыр и можно есть!

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