Как пожарить яйца на воде для завтрака: блюдо будет полезным и вкусным
Яйца являются идеальным продуктом для завтрака. Из них можно готовить пышные омлеты без молока, а также яйца пашот, яичницу, варить и добавлять в полезные овощные салаты. Специалисты не рекомендуют жарить яйца на масле, но если же вы все-таки выбрали такой способ приготовления яиц, лучше всего их готовить на антипригарных сковородах.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом полезных жареных яиц на воде, которые после приготовления останутся полезными и при этом – очень вкусными.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- вода – 0,5 стакана
- соль, перец – по вкусу
Дополнительно:
- зелень любая
- овощи свежие
- тунец, красная рыба, крем сыр
Способ приготовления:
1. В сковороду налейте воду, доведите до кипения.
2. Разбейте яйца, посолите, поперчите, накройте крышкой.
3. Выложите на блюдо зелень, порезанные овощи, сверху яйца, добавьте тунец, рыбу или крем-сыр и можно есть!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: