Как пожарить яйца на воде для завтрака: блюдо будет полезным и вкусным

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Как правильно готовить яйца для завтрака

Яйца являются идеальным продуктом для завтрака. Из них можно готовить пышные омлеты без молока, а также яйца пашот, яичницу, варить и добавлять в полезные овощные салаты. Специалисты не рекомендуют жарить яйца на масле, но если же вы все-таки выбрали такой способ приготовления яиц, лучше всего их готовить на антипригарных сковородах.

Что приготовить из яиц для завтрака

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом полезных жареных яиц на воде, которые после приготовления останутся полезными и при этом – очень вкусными. 

Рецепт полезного завтрака
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Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • вода – 0,5 стакана 
  • соль, перец – по вкусу 

Дополнительно:

  • зелень любая
  • овощи свежие 
  • тунец, красная рыба, крем сыр

Способ приготовления:

1. В сковороду налейте воду, доведите до кипения. 

Вода для приготовления яиц

2. Разбейте яйца, посолите, поперчите, накройте крышкой. 

Как правильно готовить яйца на воде

3. Выложите на блюдо зелень, порезанные овощи, сверху яйца, добавьте тунец, рыбу или крем-сыр и можно есть!

Готовый завтрак

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