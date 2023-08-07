Маринованные баклажаны – это вкусная закуска, которую можно быстро приготовить и подавать к стол. В таком случае овощи следует дополнить пикантными специями, чесноком и зеленью. В готовом виде их можно есть самостоятельно, или с гарниром.

Шеф-повар Дмитрий Бахматыев (dmytro.bakhmetyev) на своей странице в Instagram поделился рецептом маринованных баклажанов с чесноком и зеленью за 20 минут.

Ингредиенты:

баклажаны – 1 кг

лук – 1 шт

чеснок – 3 головки

зелень – 1 пучок

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соль – 1 ст. л.

сахар – 1.5 ст. л.

уксус – 3 ст. л.

масло – 6 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала вымыть и порезать баклажаны кубиками. Выложить в горячую воду, довести до кипения и варить 4 минуты.

2. Отварные баклажаны переложить на сито и процедить.

3. К баклажанам добавить порезанный лук, чеснок и зелень, а также соль, сахар, уксус и растительное масло. Перемешать и оставить на 10 минут.

4. После этого переложить кабачки в контейнер, закрыть и оставить в холодильнике на 20 минут. Готово!

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