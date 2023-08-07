Маринованные баклажаны за 20 минут: рецепт закуски быстрого приготовления
Маринованные баклажаны – это вкусная закуска, которую можно быстро приготовить и подавать к стол. В таком случае овощи следует дополнить пикантными специями, чесноком и зеленью. В готовом виде их можно есть самостоятельно, или с гарниром.
Шеф-повар Дмитрий Бахматыев (dmytro.bakhmetyev) на своей странице в Instagram поделился рецептом маринованных баклажанов с чесноком и зеленью за 20 минут.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 кг
- лук – 1 шт
- чеснок – 3 головки
- зелень – 1 пучок
- соль – 1 ст. л.
- сахар – 1.5 ст. л.
- уксус – 3 ст. л.
- масло – 6 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала вымыть и порезать баклажаны кубиками. Выложить в горячую воду, довести до кипения и варить 4 минуты.
2. Отварные баклажаны переложить на сито и процедить.
3. К баклажанам добавить порезанный лук, чеснок и зелень, а также соль, сахар, уксус и растительное масло. Перемешать и оставить на 10 минут.
4. После этого переложить кабачки в контейнер, закрыть и оставить в холодильнике на 20 минут. Готово!
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