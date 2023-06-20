Маринованные огурцы можно готовить по-разному, с зеленью, специями, кетчупом, чесноком, перцем. Для того, чтобы они были хрустящими, огурцы нужно замачивать в холодной воде.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных маринованных огурцов с дижонской горчицей и медом, которые можно есть через 2 часа.

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Ингредиенты:

огурцы – 500-600 г

чеснок – 2 зуб.

мед – 2 ч. л.

укроп – 1-2 ст. л.

красный перец – 0,5 ч. л

соль – 1 ч. л.

растительное масло – 1 ст. л.

горчица в зернах – 2 ч. л.

уксус 9% – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Огурцы нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см.

2. К огурцам добавьте остальные ингредиенты, хорошо перемешайте.

3. Дайте настояться 1-2 часа.

Можно хранить такие огурцы в холодильнике до недели!

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