Маринованные огурцы по-польски, которые можно есть через 2 часа: готовятся с горчицей и медом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт хрустящих огурцов

Маринованные огурцы можно готовить по-разному, с зеленью, специями, кетчупом, чесноком, перцем. Для того, чтобы они были хрустящими, огурцы нужно замачивать в холодной воде. 

Свежие огурцы

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных маринованных огурцов с дижонской горчицей и медом, которые можно есть через 2 часа. 

Рецепт огурцов
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Ингредиенты:

  • огурцы – 500-600 г
  • чеснок – 2 зуб. 
  • мед – 2 ч. л.
  • укроп – 1-2 ст. л.
  • красный перец – 0,5 ч. л 
  • соль – 1 ч. л.
  • растительное масло – 1 ст. л.
  • горчица в зернах – 2 ч. л.
  • уксус 9% – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Огурцы нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см.

Огурцы для засолки

2. К огурцам добавьте остальные ингредиенты, хорошо перемешайте. 

Как правильно мариновать огурцы

3. Дайте настояться 1-2 часа. 

Малосольные огурцы быстрого приготовления

Можно хранить такие огурцы в холодильнике до недели! 

Готовые огурцы

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить вкусные малосольные огурцы как из бочки, но без бочки. 

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