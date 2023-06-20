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Маринованные огурцы по-польски, которые можно есть через 2 часа: готовятся с горчицей и медом
Маринованные огурцы можно готовить по-разному, с зеленью, специями, кетчупом, чесноком, перцем. Для того, чтобы они были хрустящими, огурцы нужно замачивать в холодной воде.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных маринованных огурцов с дижонской горчицей и медом, которые можно есть через 2 часа.
Ингредиенты:
- огурцы – 500-600 г
- чеснок – 2 зуб.
- мед – 2 ч. л.
- укроп – 1-2 ст. л.
- красный перец – 0,5 ч. л
- соль – 1 ч. л.
- растительное масло – 1 ст. л.
- горчица в зернах – 2 ч. л.
- уксус 9% – 2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Огурцы нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см.
2. К огурцам добавьте остальные ингредиенты, хорошо перемешайте.
3. Дайте настояться 1-2 часа.
Можно хранить такие огурцы в холодильнике до недели!
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