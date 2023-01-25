Плов, который всегда получается рассыпчатым: как приготовить
Очень часто плов из риса получается липким и больше похожим на кашу. Это зависит от вида риса, а также когда именно вы добавляете крупу в воду. Даже температура воды имеет значение.
Идея приготовления идеального рассыпчатого плова опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram.
Ингредиенты:
- 800 г телятины
- 2 лука
- 2 моркови
- 100 мл масла
- 1 ч.л. соли
- 500 мл воды
- 1 ч.л. соли
- 1/4 ч.л. черного перца
- 1/4 ч.л. черного перца
- 1 ч.л. копченой паприки
- 3-5 зубчиков чеснока
- 250 г риса
Способ приготовления:
1. Мясо порезать на кусочки. Разогреть масло, обжарить мясо.
2. Добавить нарезанный лук и морковь, протушить 10 минут.
3. Добавить соль и горячую воду.
4. Тушить 50 минут. Добавить приправы.
5. Рис тщательно промыть в воде, выложить по верху, разровнять, не касаясь мяса. Долить воды (250 мл).
6. Вода должна покрывать на 2 см выше, в этом секрет вкусного и рассыпчатого плова. Тушим на большом огне 20 минут под крышкой.
7. Проткнуть лопаткой, вставить зубчики чеснока.
8. Крышку обернуть полотенцем и тушить на маленьком огне 20 минут. Плов получается рассыпчатый.
9. К плову подаем соленые или маринованные огурцы, помидоры, салат.
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