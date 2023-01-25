Очень часто плов из риса получается липким и больше похожим на кашу. Это зависит от вида риса, а также когда именно вы добавляете крупу в воду. Даже температура воды имеет значение.

Идея приготовления идеального рассыпчатого плова опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram.

Ингредиенты:

800 г телятины

2 лука

2 моркови

100 мл масла

1 ч.л. соли

500 мл воды

1 ч.л. соли

1/4 ч.л. черного перца

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1/4 ч.л. черного перца

1 ч.л. копченой паприки

3-5 зубчиков чеснока

250 г риса

Способ приготовления:

1. Мясо порезать на кусочки. Разогреть масло, обжарить мясо.

2. Добавить нарезанный лук и морковь, протушить 10 минут.

3. Добавить соль и горячую воду.

4. Тушить 50 минут. Добавить приправы.

5. Рис тщательно промыть в воде, выложить по верху, разровнять, не касаясь мяса. Долить воды (250 мл).

6. Вода должна покрывать на 2 см выше, в этом секрет вкусного и рассыпчатого плова. Тушим на большом огне 20 минут под крышкой.

7. Проткнуть лопаткой, вставить зубчики чеснока.

8. Крышку обернуть полотенцем и тушить на маленьком огне 20 минут. Плов получается рассыпчатый.

9. К плову подаем соленые или маринованные огурцы, помидоры, салат.

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