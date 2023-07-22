Как раз в середине лета начинается сезон яблок "Белый налив" – они светлые, сочные и в меру сладкие. Кроме того, из них можно приготовить вкусное повидло. Такое яблочное варенье имеет неповторимый вкус, приятный аромат и будет прекрасно сохраняться.

Фудблогер Виктория Чайковская (vica.chaikovskaya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом повидла из яблок "Белый налив".

Ингредиенты:

яблоки очищенные – 2 кг

сахар – 1 кг

Способ приготовления:

1. Яблоки порезать, промыть и удалить сердцевину. От кожуры чистить не нужно. После этого яблоки нужно взвесить: на 1 кг яблок нужно 500 г сахара.

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2. Высыпать яблоки в кастрюлю и налить 100 мл воды. Варить яблоки до мягкости.

3. Готовые яблоки взбить блендером и перетереть через сито.

4. Налить пюре в кастрюлю, добавить сахар и поставить на огонь. Варить примерно 2 часа, периодически помешивая. Пюре начнет менять сначала цвет, а затем и консистенцию. Станет густым.

5. Готовое повидло перевести в банки и герметично закрыть. Готово!

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