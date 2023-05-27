Классические сырники, к которым мы привыкли, могут иметь совсем другой оригинальный вкус. Для этого их нужно сделать солеными. А внутрь положить шарик моцареллы – он расплавится и станет очень нежным.

Идея приготовления необычных соленых сырников с начинкой опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris_estet в Instagram. Такие изделия очень хорошо держат форму и не распадаются.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 220 г

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яйца – 1 шт

мука – 1-1,5 ст.л+для формирования

соль

мини моцарелла (внутрь)

укроп

конжут

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавить яйцо, соль и муку, нарезанный мелко укроп.

2. Вымешать до однородности.

3. На дощечку насипать ложку муки, добавить кунжут и сформировать сырники.

4. Внутрь положить моцареллу и с помощью стакана сформировать идеальный сырник.

5. Жарить на маленьком огне.

6. Можно подавать со сметаной и орешками.