Соленые сырники с секретом: как оригинально приготовить популярное блюдо
Классические сырники, к которым мы привыкли, могут иметь совсем другой оригинальный вкус. Для этого их нужно сделать солеными. А внутрь положить шарик моцареллы – он расплавится и станет очень нежным.
Идея приготовления необычных соленых сырников с начинкой опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris_estet в Instagram. Такие изделия очень хорошо держат форму и не распадаются.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 220 г
- яйца – 1 шт
- мука – 1-1,5 ст.л+для формирования
- соль
- мини моцарелла (внутрь)
- укроп
- конжут
Способ приготовления:
1. К кисломолочному сыру добавить яйцо, соль и муку, нарезанный мелко укроп.
2. Вымешать до однородности.
3. На дощечку насипать ложку муки, добавить кунжут и сформировать сырники.
4. Внутрь положить моцареллу и с помощью стакана сформировать идеальный сырник.
5. Жарить на маленьком огне.
6. Можно подавать со сметаной и орешками.