Соленые сырники с секретом: как оригинально приготовить популярное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Соленые сырники с секретом: как оригинально приготовить популярное блюдо

Классические сырники, к которым мы привыкли, могут иметь совсем другой оригинальный вкус. Для этого их нужно сделать солеными. А внутрь положить шарик моцареллы – он расплавится и станет очень нежным.

Идея приготовления необычных соленых сырников с начинкой опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris_estet в Instagram. Такие изделия очень хорошо держат форму и не распадаются.

Соленые сырники с секретом: как оригинально приготовить популярное блюдо

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 220 г
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  • яйца – 1 шт
  • мука – 1-1,5 ст.л+для формирования
  • соль
  • мини моцарелла (внутрь)
  • укроп
  • конжут

Способ приготовления:

Соленые сырники с секретом: как оригинально приготовить популярное блюдо

1. К кисломолочному сыру добавить яйцо, соль и муку, нарезанный мелко укроп.

2. Вымешать до однородности.

Соленые сырники с секретом: как оригинально приготовить популярное блюдо

3. На дощечку насипать ложку муки, добавить кунжут и сформировать сырники.

Соленые сырники с секретом: как оригинально приготовить популярное блюдо

4. Внутрь положить моцареллу и с помощью стакана сформировать идеальный сырник.

5. Жарить на маленьком огне.

Соленые сырники с секретом: как оригинально приготовить популярное блюдо

6. Можно подавать со сметаной и орешками.

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