Варенье из черники "Пятиминутка": как сварить, чтобы ягоды были целыми
Варенье из черники не только вкусное, но и очень полезное. Его легко сварить в домашних условиях, используя рецепт "Пятиминутка". Если следовать пропорциям, варенье получается густое как желе, а ягодки в нем остаются целыми.
Редакция FoodOboz поделится с вами самым простым рецептом приготовления варенья из черники "Пятиминутка" без желатина и загустителей.
Ингредиенты:
- черника – 5 ст
- сахар – 7 ст
- вода – 3 ст
Способ приготовления:
1. Воду налить в кастрюлю и довести до кипения. Посуду лучше брать глубокую и с толстым дном.
2. Как только вода закипела, добавить к ней сахар. Перемешать и варить, чтобы получился сахарный песок.
3. Когда сахар полностью растворится и сироп закипит, добавить помытую чернику. Варить на слабом огне 5-15 минут после закипания, убирая пенку.
4. Когда варенье приобретет нужную консистенцию, разлить его в стерильные банки и закатать крышками. Когда оно полностью остынет, станет как желе, в горячем виде десерт достаточно редок. Приятного аппетита!
На заметку: варенье из черники, приготовленное таким способом, хранится в холодном месте примерно 1 год.
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