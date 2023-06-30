Варенье из черники не только вкусное, но и очень полезное. Его легко сварить в домашних условиях, используя рецепт "Пятиминутка". Если следовать пропорциям, варенье получается густое как желе, а ягодки в нем остаются целыми.

Редакция FoodOboz поделится с вами самым простым рецептом приготовления варенья из черники "Пятиминутка" без желатина и загустителей.

Ингредиенты:

черника – 5 ст

сахар – 7 ст

вода – 3 ст

Способ приготовления:

1. Воду налить в кастрюлю и довести до кипения. Посуду лучше брать глубокую и с толстым дном.

Видео дня

2. Как только вода закипела, добавить к ней сахар. Перемешать и варить, чтобы получился сахарный песок.

3. Когда сахар полностью растворится и сироп закипит, добавить помытую чернику. Варить на слабом огне 5-15 минут после закипания, убирая пенку.

4. Когда варенье приобретет нужную консистенцию, разлить его в стерильные банки и закатать крышками. Когда оно полностью остынет, станет как желе, в горячем виде десерт достаточно редок. Приятного аппетита!

На заметку: варенье из черники, приготовленное таким способом, хранится в холодном месте примерно 1 год.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: