Смородина является одной из самых полезных ягоды, в которой очень много витамина С. Ее лучше всего, по мнению специалистов, есть в сыром виде, а также из нее получается очень вкусный джем, варенье, желе. Еще из нее получится очень вкусный пирог и кексы.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного варенья-желе из черной смородины, которое готовится 5 минут.

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Ингредиенты:

черная смородина – 1 кг

сахар – 1 кг

вода – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смородину очистите от веточек, сложите в кастрюлю. Добавьте воду и половину сахара.

2. Доведите до кипения. Варите 5 минут на сильном огне все время помешивая.

3. Затем снимите с огня, всыпьте вторую половину сахара, тщательно перемешайте, чтобы сахар растаял.

4. Разлейте варенье по стерильным банкам и герметично закройте.

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