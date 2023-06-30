Варенье-желе из черной смородины за 5 минут: делимся самым простым рецептом
Смородина является одной из самых полезных ягоды, в которой очень много витамина С. Ее лучше всего, по мнению специалистов, есть в сыром виде, а также из нее получается очень вкусный джем, варенье, желе. Еще из нее получится очень вкусный пирог и кексы.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного варенья-желе из черной смородины, которое готовится 5 минут.
Ингредиенты:
- черная смородина – 1 кг
- сахар – 1 кг
- вода – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Смородину очистите от веточек, сложите в кастрюлю. Добавьте воду и половину сахара.
2. Доведите до кипения. Варите 5 минут на сильном огне все время помешивая.
3. Затем снимите с огня, всыпьте вторую половину сахара, тщательно перемешайте, чтобы сахар растаял.
4. Разлейте варенье по стерильным банкам и герметично закройте.
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