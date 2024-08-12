Закуска из баклажанов с сырной начинкой: рецепт блюда для вкусного перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Закуска из баклажанов с сырной начинкой: рецепт блюда для вкусного перекуса

Баклажаны – идеальные овощи для запекания и вкусных закусок, салатов, икры. Еще их можно вкусно консервировать, тушить и мариновать. 

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Что приготовить из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, бюджетной закуски из баклажанов, с сырной начинкой. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • баклажан – 2 шт. 
  • панировочные сухари – 150 г 
  • мука – 100 г
  • яйца – 2-3 шт.
  • мягкая фета – 250 г
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • помидор – 1 шт.
  • укроп – по вкусу
  • соль
  • листья салата

Способ приготовления: 

1. Баклажаны помойте и порежьте на кружочки. Выложите их в миску, подсолите и оставьте на 15 минут.

Сырые баклажаны

2. Каждый кружочек обмокните в муку, яйцо и панировочные сухари.

Кляр для овощей

3. Обжарьте на растительном масле, на небольшом огне с двух сторон до золотистого цвета.

4. Начинка: в миске смешайте сыр, мелко нарезанные помидоры, давленый чеснок и укроп.

Начинка для баклажанов

5. Выложите чайную ложку творожной массы на баклажан, сверху листик салата и накрываем еще одним баклажаном. 

Готовая закуска

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