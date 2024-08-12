Баклажаны – идеальные овощи для запекания и вкусных закусок, салатов, икры. Еще их можно вкусно консервировать, тушить и мариновать.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, бюджетной закуски из баклажанов, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

баклажан – 2 шт.

панировочные сухари – 150 г

мука – 100 г

яйца – 2-3 шт.

мягкая фета – 250 г

чеснок – 2-3 зуб.

помидор – 1 шт.

укроп – по вкусу

соль

листья салата

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте и порежьте на кружочки. Выложите их в миску, подсолите и оставьте на 15 минут.

2. Каждый кружочек обмокните в муку, яйцо и панировочные сухари.

3. Обжарьте на растительном масле, на небольшом огне с двух сторон до золотистого цвета.

4. Начинка: в миске смешайте сыр, мелко нарезанные помидоры, давленый чеснок и укроп.

5. Выложите чайную ложку творожной массы на баклажан, сверху листик салата и накрываем еще одним баклажаном.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: