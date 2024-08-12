Закуска из баклажанов с сырной начинкой: рецепт блюда для вкусного перекуса
Баклажаны – идеальные овощи для запекания и вкусных закусок, салатов, икры. Еще их можно вкусно консервировать, тушить и мариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, бюджетной закуски из баклажанов, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- баклажан – 2 шт.
- панировочные сухари – 150 г
- мука – 100 г
- яйца – 2-3 шт.
- мягкая фета – 250 г
- чеснок – 2-3 зуб.
- помидор – 1 шт.
- укроп – по вкусу
- соль
- листья салата
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте и порежьте на кружочки. Выложите их в миску, подсолите и оставьте на 15 минут.
2. Каждый кружочек обмокните в муку, яйцо и панировочные сухари.
3. Обжарьте на растительном масле, на небольшом огне с двух сторон до золотистого цвета.
4. Начинка: в миске смешайте сыр, мелко нарезанные помидоры, давленый чеснок и укроп.
5. Выложите чайную ложку творожной массы на баклажан, сверху листик салата и накрываем еще одним баклажаном.
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