Быстрые малосольные огурцы без чеснока: можно есть за 1-2 дня

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
57
Быстрые малосольные огурцы без чеснока: можно есть за 1-2 дня

Самое время готовить малосольные огурцы. Это универсальная закуска к любому гарниру, рыбе или мясу. Соедините все компоненты, и уже через 1-2 дня овощ можно есть.

Идея приготовления элементарных малосольных огурцов опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Закуска получается ароматной и хрустящей.

Быстрые малосольные огурцы без чеснока: можно есть за 1-2 дня

Ингредиенты:

  • огурцы
  • зелень укропа (зонтики)
  • соль на 3-х литровую банку 2 ст.л.
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Способ приготовления:

Быстрые малосольные огурцы без чеснока: можно есть за 1-2 дня

1. Огурцы помыть, обрезать кончики.

2. Каждый огурец проколоть зубочисткой несколько раз с каждой стороны.

Быстрые малосольные огурцы без чеснока: можно есть за 1-2 дня

3. Огурцы положить в банку, добавить соль, сверху укроп и залить кипятком.

Быстрые малосольные огурцы без чеснока: можно есть за 1-2 дня

4. Закрыть капроновой крышкой и не снимать ее.

5. Поставить в теплое место на 1-2 дня (это зависит от температуры в помещении).

Быстрые малосольные огурцы без чеснока: можно есть за 1-2 дня

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