Самое время готовить малосольные огурцы. Это универсальная закуска к любому гарниру, рыбе или мясу. Соедините все компоненты, и уже через 1-2 дня овощ можно есть.

Идея приготовления элементарных малосольных огурцов опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Закуска получается ароматной и хрустящей.

Ингредиенты:

огурцы

зелень укропа (зонтики)

соль на 3-х литровую банку 2 ст.л.

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Способ приготовления:

1. Огурцы помыть, обрезать кончики.

2. Каждый огурец проколоть зубочисткой несколько раз с каждой стороны.

3. Огурцы положить в банку, добавить соль, сверху укроп и залить кипятком.

4. Закрыть капроновой крышкой и не снимать ее.

5. Поставить в теплое место на 1-2 дня (это зависит от температуры в помещении).

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