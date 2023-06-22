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Быстрые малосольные огурцы без чеснока: можно есть за 1-2 дня
Самое время готовить малосольные огурцы. Это универсальная закуска к любому гарниру, рыбе или мясу. Соедините все компоненты, и уже через 1-2 дня овощ можно есть.
Идея приготовления элементарных малосольных огурцов опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Закуска получается ароматной и хрустящей.
Ингредиенты:
- огурцы
- зелень укропа (зонтики)
- соль на 3-х литровую банку 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Огурцы помыть, обрезать кончики.
2. Каждый огурец проколоть зубочисткой несколько раз с каждой стороны.
3. Огурцы положить в банку, добавить соль, сверху укроп и залить кипятком.
4. Закрыть капроновой крышкой и не снимать ее.
5. Поставить в теплое место на 1-2 дня (это зависит от температуры в помещении).
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