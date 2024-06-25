Вишневое варенье – одно из самых вкусных заготовок на зиму. Готовить его можно добавляя и другие ягоды, например, малину, смородину, ежевику.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и густого вишневого варенья.

Ингредиенты:

вишни – 1 кг

сахар – 4 стакана

Способ приготовления:

1. К вишням добавьте стакан сахара и поставьте на огонь, как закипит – варите 5 минут на сильном огне, после всыпьте еще стакан сахара и варите, постоянно помешивая.

2. Далее всыпьте еще один стакан сахара и варите, после еще один и доведите до кипения, варите еще 5 минут.

Горячее варенье разлейте в банки и законсервируйте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: