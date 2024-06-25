Густое и ароматное: самое вкусное вишневое варенье за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить вкусное вишневое варенье

Вишневое варенье – одно из самых вкусных заготовок на зиму. Готовить его можно добавляя и другие ягоды, например, малину, смородину, ежевику. 

Вкусное варенье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и густого вишневого варенья

Рецепт варенья

Ингредиенты: 

  • вишни – 1 кг
  • сахар – 4 стакана

Способ приготовления:

1. К вишням добавьте стакан сахара и поставьте на огонь, как закипит – варите 5 минут на сильном огне, после всыпьте еще стакан сахара и варите, постоянно помешивая.

Вишни с сахаром

2. Далее всыпьте еще один стакан сахара и варите, после еще один и доведите до кипения, варите еще 5 минут.

Приготовление варенья

Горячее варенье разлейте в банки и законсервируйте.

Готовое варенье

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