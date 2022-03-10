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Хлеб без дрожжей на воде: элементарный рецепт
Если вы хотите приготовить хлеб за 30 минут, это вполне реально. Для этого вам достаточно взять любую муку, дрожжи, соль, воду.
Фудблогер Катерина Мулль поделилась в Instagram рецептом вкусного хлеба на воде, который вы приготовите всего за полчаса.
Ингредиенты:
мука с отрубями – 500
вода или молоко – 125 мл
соль – 2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Смешайте сухие ингредиенты в миске.
2. Добавьте воду и замесите мягкое тесто.
3. После замеса скатайте тесто в форме шара диаметром 20 см.
4. Сделайте насечки на поверхности.
5. Переложите хлеб на противень и выпекайте 30-40 минут при 220 С.
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