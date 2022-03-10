Хлеб без дрожжей на воде: элементарный рецепт

Если вы хотите приготовить хлеб за 30 минут, это вполне реально. Для этого вам достаточно взять любую муку, дрожжи, соль, воду.

Фудблогер Катерина Мулль поделилась в Instagram рецептом вкусного хлеба на воде, который вы приготовите всего за полчаса.

Ингредиенты:

мука с отрубями – 500

вода или молоко – 125 мл

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соль – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешайте сухие ингредиенты в миске.

2. Добавьте воду и замесите мягкое тесто.

3. После замеса скатайте тесто в форме шара диаметром 20 см.

4. Сделайте насечки на поверхности.

5. Переложите хлеб на противень и выпекайте 30-40 минут при 220 С.

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