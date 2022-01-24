Популярный хлеб бриош: в чем секрет удачного теста

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Популярный хлеб бриош: в чем секрет удачного теста

Булочка, или хлеб бриош – это знаменитая во французской кухне сдоба, которую начали готовить еще далеко в ХVІ веке. Но даже сегодня это изделие не теряет своей актуальности, и это не удивительно. В бриош удачно сочетаются ингредиенты, благодаря которым тесто очень легко готовится, быстро вымешивается и не прилипает к рукам. А сама бриош остается пышной, ароматной и не черствеет в течение нескольких дней.

Как приготовить хлеб бриош и удачное тесто для него, рассказала фудблогер Елена Ольшевская. Опубликовано в Instagram.

Хлеб бриош

Ингредиенты:

  • дрожжи свежие – 8 г

  • теплое молоко – 100 мл

  • мука – 250 г

  • сахар – 40 г

  • соль – 1 ч. л.

  • яйца – 3 шт

  • сливочное масло – 175 г

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Дополнительно:

  • желток – 1 шт

  • молоко – 1 ст. л.

Важно : все ингредиенты должны быть холодными!

Приготовление теста

Способ приготовления:

1. Дрожжи залить теплым молоком. Добавить 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки. Перемешайте и оставьте на 10 минут.

2. Оставшуюся часть муки смешать с сахаром и солью. Добавить в смесь дрожжи с молоком. Перемешать.

3. Постепенно добавить яйца. Вымешивать тесто на низких оборотах 4 минуты, затем – 6 минут.

4. Постепенно добавить масло, продолжая вымешивать тесто до однородности.

5. Смазать глубокую тарелку маслом, положить тесто и накрыть пищевой пленкой. Оставить на ночь в холодильнике.

Готовое тесто

6. Разделить тесто на две части, выложить в формы и оставить в духовке на 1 час при температуре 37 градусов.

7. Разогреть духовку до 180 градусов. Верх бриоши смазать взбитым желтком с молоком. Выпекать 18-20 минут.

Выпекание бриош

8. Бриош охладить около 10 минут в форме, после чего положить на решетку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить хлеб на сковороде.

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