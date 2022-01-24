Популярный хлеб бриош: в чем секрет удачного теста
Булочка, или хлеб бриош – это знаменитая во французской кухне сдоба, которую начали готовить еще далеко в ХVІ веке. Но даже сегодня это изделие не теряет своей актуальности, и это не удивительно. В бриош удачно сочетаются ингредиенты, благодаря которым тесто очень легко готовится, быстро вымешивается и не прилипает к рукам. А сама бриош остается пышной, ароматной и не черствеет в течение нескольких дней.
Как приготовить хлеб бриош и удачное тесто для него, рассказала фудблогер Елена Ольшевская. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
дрожжи свежие – 8 г
теплое молоко – 100 мл
мука – 250 г
сахар – 40 г
соль – 1 ч. л.
яйца – 3 шт
сливочное масло – 175 г
Дополнительно:
желток – 1 шт
молоко – 1 ст. л.
Важно : все ингредиенты должны быть холодными!
Способ приготовления:
1. Дрожжи залить теплым молоком. Добавить 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки. Перемешайте и оставьте на 10 минут.
2. Оставшуюся часть муки смешать с сахаром и солью. Добавить в смесь дрожжи с молоком. Перемешать.
3. Постепенно добавить яйца. Вымешивать тесто на низких оборотах 4 минуты, затем – 6 минут.
4. Постепенно добавить масло, продолжая вымешивать тесто до однородности.
5. Смазать глубокую тарелку маслом, положить тесто и накрыть пищевой пленкой. Оставить на ночь в холодильнике.
6. Разделить тесто на две части, выложить в формы и оставить в духовке на 1 час при температуре 37 градусов.
7. Разогреть духовку до 180 градусов. Верх бриоши смазать взбитым желтком с молоком. Выпекать 18-20 минут.
8. Бриош охладить около 10 минут в форме, после чего положить на решетку.
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