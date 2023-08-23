Мясо с баклажанами по-грузински: рецепт вкусного блюда
Баклажаны могут быть идеальной основой для приготовления вкусной икры, салатов, а также закусок в виде рулетов. А также баклажаны можно вкусно мариновать и делать салаты на зиму.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из баклажанов, с овощами и мясом.
Ингредиенты:
- свинина – 800 г
- баклажаны – 800 г
- морковь – 200 г
- перец болгарский – 200 г
- помидоры – 800 г
- лук – 200 г
- томатная паста – 3 ст. л.
- чеснок – 20 г
- кинза – 80 г
- аджика острая – 1-1,5 ч. л.
- хмели-сунели – 2 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- соль – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Баклажаны порежьте кусочками, посолите и оставьте, чтобы вышла горечь.
2. Мясо порежьте кусочками поперек волокон и жарьте на разогретой сковороде. Тем временем морковь и перец порежьте соломкой, лук четверть кольцами. На помидорах сделайте надрезы, переложите в миску и залейте кипятком, как только пропарились, очистите от кожицы, удалите корешок и измельчите блендером.
3. Обжаренное мясо переложите в кастрюлю.
4. Баклажаны отожмите и поджарьте на растительном масле до полуготовности. Отправьте в мясо.
5. Отдельно жарьте нарезанную морковь пару минут, в нее добавьте лук и перец, жарьте до мягкости. Затем добавьте измельченные помидоры, аджику, хмели-сунели, томатную пасту, сахар, соль. Как только масса закипит, добавьте измельченный чеснок и зелень. Овощную смесь переложите к мясу с баклажанами (если помидоры недостаточно сочные, добавляем немного воды). Тушите на среднем огне под крышкой 30 минут или готовьте дальше в духовке, периодически помешивая.
Готовое блюдо посыпьте зеленью!
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