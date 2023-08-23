Мясо с баклажанами по-грузински: рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
654
Рецепт блюда

Баклажаны могут быть идеальной основой для приготовления вкусной икры, салатов, а также закусок в виде рулетов. А также баклажаны можно вкусно мариновать и делать салаты на зиму. 

Что приготовить из баклажанов

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из баклажанов, с овощами и мясом. 

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты:

  • свинина – 800 г
  • баклажаны – 800 г
  • морковь – 200 г
  • перец болгарский – 200 г
  • помидоры – 800 г
  • лук – 200 г
  • томатная паста – 3 ст. л.
  • чеснок – 20 г
  • кинза – 80 г
  • аджика острая – 1-1,5 ч. л.
  • хмели-сунели – 2 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Баклажаны порежьте кусочками, посолите и оставьте, чтобы вышла горечь.

Баклажаны для блюда

2. Мясо порежьте кусочками поперек волокон и жарьте на разогретой сковороде. Тем временем морковь и перец порежьте соломкой, лук четверть кольцами. На помидорах сделайте надрезы, переложите в миску и залейте кипятком, как только пропарились, очистите от кожицы, удалите корешок и измельчите блендером.

Жареное мясо

3. Обжаренное мясо переложите в кастрюлю. 

Готовое мясо

4. Баклажаны отожмите и поджарьте на растительном масле до полуготовности. Отправьте в мясо.

Жареные баклажаны

5. Отдельно жарьте нарезанную морковь пару минут, в нее добавьте лук и перец, жарьте до мягкости. Затем добавьте измельченные помидоры, аджику, хмели-сунели, томатную пасту, сахар, соль. Как только масса закипит, добавьте измельченный чеснок и зелень. Овощную смесь переложите к мясу с баклажанами (если помидоры недостаточно сочные, добавляем немного воды). Тушите на среднем огне под крышкой 30 минут или готовьте дальше в духовке, периодически помешивая. 

Овощи с соусом и зеленью

Готовое блюдо посыпьте зеленью! 

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты