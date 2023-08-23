Мясо с баклажанами по-грузински: рецепт вкусного блюда

Баклажаны могут быть идеальной основой для приготовления вкусной икры, салатов, а также закусок в виде рулетов. А также баклажаны можно вкусно мариновать и делать салаты на зиму.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из баклажанов, с овощами и мясом.

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Ингредиенты:

свинина – 800 г

баклажаны – 800 г

морковь – 200 г

перец болгарский – 200 г

помидоры – 800 г

лук – 200 г

томатная паста – 3 ст. л.

чеснок – 20 г

кинза – 80 г

аджика острая – 1-1,5 ч. л.

хмели-сунели – 2 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

соль – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Баклажаны порежьте кусочками, посолите и оставьте, чтобы вышла горечь.

2. Мясо порежьте кусочками поперек волокон и жарьте на разогретой сковороде. Тем временем морковь и перец порежьте соломкой, лук четверть кольцами. На помидорах сделайте надрезы, переложите в миску и залейте кипятком, как только пропарились, очистите от кожицы, удалите корешок и измельчите блендером.

3. Обжаренное мясо переложите в кастрюлю.

4. Баклажаны отожмите и поджарьте на растительном масле до полуготовности. Отправьте в мясо.

5. Отдельно жарьте нарезанную морковь пару минут, в нее добавьте лук и перец, жарьте до мягкости. Затем добавьте измельченные помидоры, аджику, хмели-сунели, томатную пасту, сахар, соль. Как только масса закипит, добавьте измельченный чеснок и зелень. Овощную смесь переложите к мясу с баклажанами (если помидоры недостаточно сочные, добавляем немного воды). Тушите на среднем огне под крышкой 30 минут или готовьте дальше в духовке, периодически помешивая.

Готовое блюдо посыпьте зеленью!

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