С каким мясом получается самый вкусный плов: делимся советами

Плов готовят совершенно с разнообразным мясом. Чаще со свининой или курятиной. Но в странах Востока, откуда и происходит такое блюдо, добавляют именно говядину. А для того, чтобы вкус был действительно ярким, стоит использовать один секретный ингредиент.

Идея приготовления плова опубликована на странице kiara.chef в Instagram. Для пикантности и насыщенности по этому рецепту добавляют нут.

Ингредиенты:

говядина – 250 г

рис пропаренный – 500 г

вода – 500 мл

лук большой – 1 шт

морковь большая – 1 шт

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чеснок – 1 головка

нут (консервированный) – 150 г

соль, специи для плова – по вкусу

барбарис

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать поперек волокон на средние кубики и обжарить в масле на сильном огне 15 минут до образования корочки.

2. Лук измельчить полукольцами, морковь соломкой, жарить на сковороде 10 минут.

3. Добавить соль, перец, все специи.

4. Убавить огонь, влить немного воды и тушить 30 минут.

5. Рис промыть под проточной водой. Половину от всего количества высыпать на сковороду ровным слоем.

6. Выложить нут, в серединку очищенную головку чеснока, накрыть оставшимся рисом.

7. Залить все водой так, чтобы она покрывала рис сверху на 1,5 см.

8. Довести плов до кипения.

9. Плотно накрыть крышкой, убавить огонь и тушить до полного испарения воды (примерно 50 минут).

10. Когда рис готов, достать и выбросить чеснок, хорошо перемешать.

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