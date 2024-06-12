Вишни в собственном соку на зиму: для тортов, пирожков и других десертов

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Вишни в собственном соку на зиму: для тортов, пирожков и других десертов

Вишни в собственном соке – это идеальная начинка для разнообразной выпечки и основа для разнообразных десертов. Поэтому стоит сейчас сделать закрутку, чтобы зимой использовать такую универсальную заготовку. Для этого вам понадобятся только ягоды и

Идея приготовления вишен на зиму в собственном соку опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama na kykhne) в Instagram. Косточки можно вынуть с помощью булавки.

Вишни в собственном соку на зиму: для тортов, пирожков и других десертов

Ингредиенты:

  • вишни
  • сахар

Способ приготовления:

Вишни в собственном соку на зиму: для тортов, пирожков и других десертов

1. С вишен достать косточки.

2. Засыпать сахаром и так, чтобы почти каждая вишня была в сахаре.

Вишни в собственном соку на зиму: для тортов, пирожков и других десертов

3. Оставить на ночь, чтобы ягода пустила сок.

4. Поставить на огонь.

Вишни в собственном соку на зиму: для тортов, пирожков и других десертов

5. После закипания проварить 15 минут.

6. Закатать, банки перевернуть.

Вишни в собственном соку на зиму: для тортов, пирожков и других десертов

7. Сверху банки накрыть одеялом.

Вишни в собственном соку на зиму: для тортов, пирожков и других десертов

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