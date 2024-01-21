Не стоит выбрасывать: что можно приготовить из креветочных панцирей для всей семьи
После приготовления, например пасты с креветками, остается достаточно много отходов. Речь идет о панцирях и головах креветок, которые обычно просто летят в помойку. Но зачем же разбрасываться продуктами, если из них можно сделать еще одно блюдо?
Так, например, на панцирях и головах креветок получается очень вкусный и наваристый бульон, который поразит своим невероятным ароматом. Рецептом этого замечательного блюда в Instagram поделилась фудблогер с ником dribka.soli.
Ингредиенты на 1 литр бульона
- Головы и панцири от креветок – 300-400 гр
- Имбирь – 3-4 см
- Лук – 1 шт
- Петрушка со стеблями – 20 гр
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Рыбный соус – 1 ст.л.
- Масло
- Мисо-паста – 1-2 ч.л.
- Перец чили – по вкусу
- Анис
- Кориандр
- Зира
Способ приготовления
1. Лук, имбирь, петрушку, чили и специи обжариваем на сковороде с добавлением растительного масла. Чем темнее (но не сгоревшими) будут овощи, тем насыщеннее получится бульон.
2. Добавляем на сковороду панцири и головы креветок и обжариваем в течение 10 минут периодически помешивая.
3. Наливаем в кастрюлю 1,5 литра воды и доводим до кипения. Добавляем туда соусы и все содержание сковороды. Варим на среднем огне в течение 20 минут.
4. Процеживаем бульон, возвращаем на огонь и прямо в нем отвариваем лапшу.
5. Пока лапша варится, готовим топпинги. Это могут быть брокколи, шиитаке, чили, яйцо и т.п.
6. Как только лапша будет готова, разливаем бульон по тарелкам, добавляем топпинги и наслаждаемся невероятным вкусом.
Ранее OBOZ.UA уже публиковал рецепты бульонов: