Не стоит выбрасывать: что можно приготовить из креветочных панцирей для всей семьи

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Не стоит выбрасывать: что можно приготовить из креветочных панцирей для всей семьи

После приготовления, например пасты с креветками, остается достаточно много отходов. Речь идет о панцирях и головах креветок, которые обычно просто летят в помойку. Но зачем же разбрасываться продуктами, если из них можно сделать еще одно блюдо?

Так, например, на панцирях и головах креветок получается очень вкусный и наваристый бульон, который поразит своим невероятным ароматом. Рецептом этого замечательного блюда в Instagram поделилась фудблогер с ником dribka.soli.

Не стоит выбрасывать: что можно приготовить из креветочных панцирей для всей семьи
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Ингредиенты на 1 литр бульона

  • Головы и панцири от креветок – 300-400 гр
  • Имбирь – 3-4 см
  • Лук – 1 шт
  • Петрушка со стеблями – 20 гр
  • Соевый соус – 3 ст.л.
  • Рыбный соус – 1 ст.л.
  • Масло
  • Мисо-паста – 1-2 ч.л.
  • Перец чили – по вкусу
  • Анис
  • Кориандр
  • Зира

Способ приготовления

1. Лук, имбирь, петрушку, чили и специи обжариваем на сковороде с добавлением растительного масла. Чем темнее (но не сгоревшими) будут овощи, тем насыщеннее получится бульон.

2. Добавляем на сковороду панцири и головы креветок и обжариваем в течение 10 минут периодически помешивая.

Не стоит выбрасывать: что можно приготовить из креветочных панцирей для всей семьи

3. Наливаем в кастрюлю 1,5 литра воды и доводим до кипения. Добавляем туда соусы и все содержание сковороды. Варим на среднем огне в течение 20 минут.

Не стоит выбрасывать: что можно приготовить из креветочных панцирей для всей семьи

4. Процеживаем бульон, возвращаем на огонь и прямо в нем отвариваем лапшу.

5. Пока лапша варится, готовим топпинги. Это могут быть брокколи, шиитаке, чили, яйцо и т.п.

Не стоит выбрасывать: что можно приготовить из креветочных панцирей для всей семьи

6. Как только лапша будет готова, разливаем бульон по тарелкам, добавляем топпинги и наслаждаемся невероятным вкусом.

Не стоит выбрасывать: что можно приготовить из креветочных панцирей для всей семьи

Ранее OBOZ.UA уже публиковал рецепты бульонов:

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