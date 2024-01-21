После приготовления, например пасты с креветками, остается достаточно много отходов. Речь идет о панцирях и головах креветок, которые обычно просто летят в помойку. Но зачем же разбрасываться продуктами, если из них можно сделать еще одно блюдо?

Так, например, на панцирях и головах креветок получается очень вкусный и наваристый бульон, который поразит своим невероятным ароматом. Рецептом этого замечательного блюда в Instagram поделилась фудблогер с ником dribka.soli.

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Ингредиенты на 1 литр бульона

Головы и панцири от креветок – 300-400 гр

Имбирь – 3-4 см

Лук – 1 шт

Петрушка со стеблями – 20 гр

Соевый соус – 3 ст.л.

Рыбный соус – 1 ст.л.

Масло

Мисо-паста – 1-2 ч.л.

Перец чили – по вкусу

Анис

Кориандр

Зира

Способ приготовления

1. Лук, имбирь, петрушку, чили и специи обжариваем на сковороде с добавлением растительного масла. Чем темнее (но не сгоревшими) будут овощи, тем насыщеннее получится бульон.

2. Добавляем на сковороду панцири и головы креветок и обжариваем в течение 10 минут периодически помешивая.

3. Наливаем в кастрюлю 1,5 литра воды и доводим до кипения. Добавляем туда соусы и все содержание сковороды. Варим на среднем огне в течение 20 минут.

4. Процеживаем бульон, возвращаем на огонь и прямо в нем отвариваем лапшу.

5. Пока лапша варится, готовим топпинги. Это могут быть брокколи, шиитаке, чили, яйцо и т.п.

6. Как только лапша будет готова, разливаем бульон по тарелкам, добавляем топпинги и наслаждаемся невероятным вкусом.

Ранее OBOZ.UA уже публиковал рецепты бульонов: