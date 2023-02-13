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Домашний пирог медовик: рецепт простейшей выпечки к чаю
Медовый пирог – это вкусный и очень простой в приготовлении пирог к чаю. Готовится он из доступных ингредиентов, которые нужно просто смешать между собой. Пирог получается очень мягким и имеет выраженный медовый привкус.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом медового пирога с орехами.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- мед – 150 г
- сахар – 1 ст.
- масло растительное – 2 ст. л.
- кефир – 1 ст.
- сода – 1 ст. л.
- мука – 10-13 ст. л.
- орехи молотые – 1 ст.
- корица – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Яйца и сахар взбить миксером до пышности.
2. Добавить кефир, мед и растительное масло. Снова взбить до однородности.
3. Постепенно добавить муку с содой, орехи и корицу. Перемешать.
4. Полученное тесто вылить в форму. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.
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