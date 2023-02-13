Домашний пирог медовик: рецепт простейшей выпечки к чаю

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Домашний пирог медовик: рецепт простейшей выпечки к чаю

Медовый пирог – это вкусный и очень простой в приготовлении пирог к чаю. Готовится он из доступных ингредиентов, которые нужно просто смешать между собой. Пирог получается очень мягким и имеет выраженный медовый привкус.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом медового пирога с орехами.

Рецепт медового пирога с орехами

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
  • мед – 150 г
  • сахар – 1 ст.
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • кефир – 1 ст.
  • сода – 1 ст. л.
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  • мука – 10-13 ст. л.
  • орехи молотые – 1 ст.
  • корица – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яйца и сахар взбить миксером до пышности.

Тесто для домашнего пирога

2. Добавить кефир, мед и растительное масло. Снова взбить до однородности.

3. Постепенно добавить муку с содой, орехи и корицу. Перемешать.

Пирог медовый с орехами

4. Полученное тесто вылить в форму. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

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