Медовый пирог – это вкусный и очень простой в приготовлении пирог к чаю. Готовится он из доступных ингредиентов, которые нужно просто смешать между собой. Пирог получается очень мягким и имеет выраженный медовый привкус.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом медового пирога с орехами.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

мед – 150 г

сахар – 1 ст.

масло растительное – 2 ст. л.

кефир – 1 ст.

сода – 1 ст. л.

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мука – 10-13 ст. л.

орехи молотые – 1 ст.

корица – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яйца и сахар взбить миксером до пышности.

2. Добавить кефир, мед и растительное масло. Снова взбить до однородности.

3. Постепенно добавить муку с содой, орехи и корицу. Перемешать.

4. Полученное тесто вылить в форму. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

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