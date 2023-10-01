Идеальное песочное печенье – очень ароматное, нежное и просто тает во рту. В его основе элементарное тесто, которое можно приготовить всего из трех компонентов. Также выпечку вкусно дополнить орехами и сухофруктами.

Фудблогер Анна Коваль (anna.koval) на своей странице в Instagram поделилась рецептом идеального песочного печенья без сахара.

Ингредиенты:

сливочный сыр – 120 г

сливочное масло – 50 г

мука – 110 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно к сливочному сыру добавить растопленное сливочное масло, перемешать.

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2. Добавить в массу муку и замесить мягкое тесто.

3. Готовое тесто не очень тонко раскатать, вырезать печенье нужной формы и выложить на пергамент.

4. Выпекать печенье при температуре 180 градусов 15 минут. Приятного аппетита!

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