Идеальное песочное печенье, как в магазине: без сахара, яиц и молока

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Идеальное песочное печенье, как в магазине: без сахара, яиц и молока

Идеальное песочное печенье – очень ароматное, нежное и просто тает во рту. В его основе элементарное тесто, которое можно приготовить всего из трех компонентов. Также выпечку вкусно дополнить орехами и сухофруктами.

Фудблогер Анна Коваль (anna.koval) на своей странице в Instagram поделилась рецептом идеального песочного печенья без сахара.

Песочное печенье в духовке

Ингредиенты:

  • сливочный сыр – 120 г
  • сливочное масло – 50 г
  • мука – 110 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно к сливочному сыру добавить растопленное сливочное масло, перемешать.

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Как приготовить песочное тесто

2. Добавить в массу муку и замесить мягкое тесто.

3. Готовое тесто не очень тонко раскатать, вырезать печенье нужной формы и выложить на пергамент.

Печенье для детей

4. Выпекать печенье при температуре 180 градусов 15 минут. Приятного аппетита!

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