Картофельные шарики с сыром в духовке

Из вчерашнего картофельного пюре можно приготовить вкусные картофельные шарики. Для приготовления не нужно использовать дрожжи, при этом блюдо можно дополнить сыром, а также подавать с соусом.

Фудблогер Роксолана Герасимов (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных шариков с сыром. Для того чтобы они имели приятную хрустящую корочку и держали форму, их следует обязательно обвалять в панировочных сухарях.

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Ингредиенты:

картофельное пюре – 200 г

твердый сыр – 60 г

яйца – 1 шт

цельнозерновая мука – 2 ст. л.

перец

хмели-сунели

панировочные сухари – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сыр натереть на терке.

2. Смешать пюре, сыр, яйцо, специи, муку. Перемешать до однородности.

3. Из готовой массы сформировать шарики, каждый из которых обвалять в сухарях.

4. Выпекать шарики в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.

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