Картофельные шарики с сыром в духовке

Картофельные шарики с сыром за 15 минут: подойдет даже вчерашнее пюре
Из вчерашнего картофельного пюре можно приготовить вкусные картофельные шарики. Для приготовления не нужно использовать дрожжи, при этом блюдо можно дополнить сыром, а также подавать с соусом.
Фудблогер Роксолана Герасимов (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных шариков с сыром. Для того чтобы они имели приятную хрустящую корочку и держали форму, их следует обязательно обвалять в панировочных сухарях.
Ингредиенты:
- картофельное пюре – 200 г
- твердый сыр – 60 г
- яйца – 1 шт
- цельнозерновая мука – 2 ст. л.
- перец
- хмели-сунели
- панировочные сухари – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сыр натереть на терке.
2. Смешать пюре, сыр, яйцо, специи, муку. Перемешать до однородности.
3. Из готовой массы сформировать шарики, каждый из которых обвалять в сухарях.
4. Выпекать шарики в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.
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