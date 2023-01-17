Картофельные шарики с сыром за 15 минут: подойдет даже вчерашнее пюре

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Картофельные шарики с сыром за 15 минут: подойдет даже вчерашнее пюре

Из вчерашнего картофельного пюре можно приготовить вкусные картофельные шарики. Для приготовления не нужно использовать дрожжи, при этом блюдо можно дополнить сыром, а также подавать с соусом.

Фудблогер Роксолана Герасимов (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных шариков с сыром. Для того чтобы они имели приятную хрустящую корочку и держали форму, их следует обязательно обвалять в панировочных сухарях.

Рецепт картофельных шариков с сыром
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Ингредиенты:

  • картофельное пюре – 200 г
  • твердый сыр – 60 г
  • яйца – 1 шт
  • цельнозерновая мука – 2 ст. л.
  • перец
  • хмели-сунели
  • панировочные сухари – 2 ст. л.
Картофельные шарики с сыром в духовке

Способ приготовления:

1. Сыр натереть на терке.

2. Смешать пюре, сыр, яйцо, специи, муку. Перемешать до однородности.

3. Из готовой массы сформировать шарики, каждый из которых обвалять в сухарях.

Картофельные шарики с пюре

4. Выпекать шарики в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить суп с творожными шариками.

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