Консервированные кабачки на зиму: ингредиенты на литровую банку

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Консервированные кабачки на зиму: ингредиенты на литровую банку

Консервированные кабачки в банке – это вкуснейшая закуска на зиму. Традиционно их закрывают со специями и чесноком, а также дополняют кетчупом, приправой или томатной пастой.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусных консервированных кабачков на зиму с чесноком, специями и лимонной цедрой.

Рецепт кабачков с чесноком, специями и лимонной цедрой

Ингредиенты:

  • кабачки
  • чеснок
  • лавровые листья
  • листья хрена
  • ароматный перец
  • цедра и сок лимона
  • вода
  • соль
  • сахар
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Способ приготовления:

1. Для начала помыть и порезать кабачки толстыми кружочками.

2. Также почистить чеснок и помыть используемую зелень. С лимонов снять цедру и выжать сок.

Рецепт из кабачков

3. На дно стерильной банки выложить чеснок, лавровый лист, листья хрена и душистый перец. Выложить кабачки, пересыпая их лимонной цедрой.

4. Для приготовления маринада необходимо смешать воду, сахар, соль, специи и лимонный сок. Довести до кипения, снять с огня и сразу заполнить им банки.

Рецепт маринованных кабачков на литровую банку

5. Банки с кабачками простерилизовать с момента закипания 10-15 минут. После этого герметично закрыть крышками. Готово!

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