Консервированные кабачки на зиму: ингредиенты на литровую банку
Консервированные кабачки в банке – это вкуснейшая закуска на зиму. Традиционно их закрывают со специями и чесноком, а также дополняют кетчупом, приправой или томатной пастой.
Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусных консервированных кабачков на зиму с чесноком, специями и лимонной цедрой.
Ингредиенты:
- кабачки
- чеснок
- лавровые листья
- листья хрена
- ароматный перец
- цедра и сок лимона
- вода
- соль
- сахар
Способ приготовления:
1. Для начала помыть и порезать кабачки толстыми кружочками.
2. Также почистить чеснок и помыть используемую зелень. С лимонов снять цедру и выжать сок.
3. На дно стерильной банки выложить чеснок, лавровый лист, листья хрена и душистый перец. Выложить кабачки, пересыпая их лимонной цедрой.
4. Для приготовления маринада необходимо смешать воду, сахар, соль, специи и лимонный сок. Довести до кипения, снять с огня и сразу заполнить им банки.
5. Банки с кабачками простерилизовать с момента закипания 10-15 минут. После этого герметично закрыть крышками. Готово!
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