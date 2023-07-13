Консервированные кабачки в банке – это вкуснейшая закуска на зиму. Традиционно их закрывают со специями и чесноком, а также дополняют кетчупом, приправой или томатной пастой.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусных консервированных кабачков на зиму с чесноком, специями и лимонной цедрой.

Ингредиенты:

кабачки

чеснок

лавровые листья

листья хрена

ароматный перец

цедра и сок лимона

вода

соль

сахар

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Способ приготовления:

1. Для начала помыть и порезать кабачки толстыми кружочками.

2. Также почистить чеснок и помыть используемую зелень. С лимонов снять цедру и выжать сок.

3. На дно стерильной банки выложить чеснок, лавровый лист, листья хрена и душистый перец. Выложить кабачки, пересыпая их лимонной цедрой.

4. Для приготовления маринада необходимо смешать воду, сахар, соль, специи и лимонный сок. Довести до кипения, снять с огня и сразу заполнить им банки.

5. Банки с кабачками простерилизовать с момента закипания 10-15 минут. После этого герметично закрыть крышками. Готово!

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