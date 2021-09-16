Легендарный сливовый пирог – быстрые и вкусные рецепты

Легендраний сливовый пирог является, пожалуй, одним из самых любимых. Особенно востребованным он становится тогда, когда сезон слив в самом разгаре. Поэтому, каждой хозяйке понадобится рецепт лакомства – съедается настолько быстро, что даже не успевает остыть.

Редакция FoodOboz подготовила подборку самых вкусных рецептов сливового пирога, который стоит приготовить.

Сливовый пирог классический

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт

Мука – 1 ст

Сливы – 12 шт

Сливочное масло – 100 г

Сахарная пудра – 2 ст. л

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Сахар – 200 г

Разрыхлитель – 1 ч. л

Молотая корица – 1 ч. Л

Способ приготовления:

Просеять муку и разогреть духовку до 180 градусов. В миске взбить сахар со сливочным маслом и яйцами. Довести до однородной консистенции. Понемногу всыпать муку, разрыхлитель и соль – вымесить тесто. Сливы помыть и разделить на половинки. Выложить тесто в форму для выпекания, после чего на верх – сливы. Посыпать пирог смесью из сахарной пудры и корицы и отправить выпекаться на 45 минут.

Сливовый пирог на молоке

Ингредиенты:

Сливы – 10 шт

Молоко – 125 мл

Мука – 250 г

Растопленное сливочное масло – 150 г

Сахарный песок – 150 г

Яйца – 3 шт

Ванильный сахар – 1 пакетик

Разрыхлитель – 1,5 ч. л

Цедра лимона

Щепотка соли

Сахарная пудра для подачи

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром. Добавить муку, ванильный сахар, молоко, сливочное масло и соль. Перемешать до получения однородной массы. Добавить разрыхлитель и цедру лимона. Помыть сливы и разделить их на половинки. Вылить тесто в форму для выпекания и выложить сверху Сливина. Выпекать 50 минут при температуре 180 градусов. Украсить сахарной пудрой.

Сливовый пирог на кефире

Ингредиенты:

Кефир – 1 ст

Яйца – 3 шт

Сахар – 1 ст

Масло – 1 \ 2 ст

Мука – 2 ст

Разрыхлитель – 1,5 ч. л

Сливы – 16-20 шт

Корица для посыпки

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром. Добавить кефир и масло. Взбить до получения одноридной массы. Добавить муку и разрыхлитель. Сливы помыть и разделить на половинки. Вылить тесто в форму для выпекания, сверху выложить сливы. Выпекать 40 минут при температуре 170 градусов. Посыпать корицей.

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