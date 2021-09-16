Легендарный сливовый пирог – быстрые и вкусные рецепты

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Легендарный сливовый пирог – быстрые и вкусные рецепты

Легендраний сливовый пирог является, пожалуй, одним из самых любимых. Особенно востребованным он становится тогда, когда сезон слив в самом разгаре. Поэтому, каждой хозяйке понадобится рецепт лакомства – съедается настолько быстро, что даже не успевает остыть.

Редакция FoodOboz подготовила подборку самых вкусных рецептов сливового пирога, который стоит приготовить.

Варианты приготовления пирогов со сливами

Сливовый пирог классический

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт

  • Мука – 1 ст

  • Сливы – 12 шт

  • Сливочное масло – 100 г

  • Сахарная пудра – 2 ст. л

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  • Сахар – 200 г

  • Разрыхлитель – 1 ч. л

  • Молотая корица – 1 ч. Л

Сливы для сливового пирога

Способ приготовления:

  1. Просеять муку и разогреть духовку до 180 градусов.

  2. В миске взбить сахар со сливочным маслом и яйцами. Довести до однородной консистенции.

  3. Понемногу всыпать муку, разрыхлитель и соль – вымесить тесто.

  4. Сливы помыть и разделить на половинки.

  5. Выложить тесто в форму для выпекания, после чего на верх – сливы.

  6. Посыпать пирог смесью из сахарной пудры и корицы и отправить выпекаться на 45 минут.

Сливовый пирог на молоке

Ингредиенты:

  • Сливы – 10 шт

  • Молоко – 125 мл

  • Мука – 250 г

  • Растопленное сливочное масло – 150 г

  • Сахарный песок – 150 г

  • Яйца – 3 шт

  • Ванильный сахар – 1 пакетик

  • Разрыхлитель – 1,5 ч. л

  • Цедра лимона

  • Щепотка соли

  • Сахарная пудра для подачи

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром.

  2. Добавить муку, ванильный сахар, молоко, сливочное масло и соль. Перемешать до получения однородной массы.

  3. Добавить разрыхлитель и цедру лимона.

  4. Помыть сливы и разделить их на половинки.

  5. Вылить тесто в форму для выпекания и выложить сверху Сливина.

  6. Выпекать 50 минут при температуре 180 градусов. Украсить сахарной пудрой.

Пирог из слив на молоке

Сливовый пирог на кефире

Ингредиенты:

  • Кефир – 1 ст

  • Яйца – 3 шт

  • Сахар – 1 ст

  • Масло – 1 \ 2 ст

  • Мука – 2 ст

  • Разрыхлитель – 1,5 ч. л

  • Сливы – 16-20 шт

  • Корица для посыпки

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром.

  2. Добавить кефир и масло. Взбить до получения одноридной массы.

  3. Добавить муку и разрыхлитель.

  4. Сливы помыть и разделить на половинки.

  5. Вылить тесто в форму для выпекания, сверху выложить сливы.

  6. Выпекать 40 минут при температуре 170 градусов. Посыпать корицей.

Пирог из слив на кефире

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