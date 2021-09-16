Легендарный сливовый пирог – быстрые и вкусные рецепты
Легендраний сливовый пирог является, пожалуй, одним из самых любимых. Особенно востребованным он становится тогда, когда сезон слив в самом разгаре. Поэтому, каждой хозяйке понадобится рецепт лакомства – съедается настолько быстро, что даже не успевает остыть.
Редакция FoodOboz подготовила подборку самых вкусных рецептов сливового пирога, который стоит приготовить.
Сливовый пирог классический
Ингредиенты:
Яйца – 2 шт
Мука – 1 ст
Сливы – 12 шт
Сливочное масло – 100 г
Сахарная пудра – 2 ст. л
Сахар – 200 г
Разрыхлитель – 1 ч. л
Молотая корица – 1 ч. Л
Способ приготовления:
Просеять муку и разогреть духовку до 180 градусов.
В миске взбить сахар со сливочным маслом и яйцами. Довести до однородной консистенции.
Понемногу всыпать муку, разрыхлитель и соль – вымесить тесто.
Сливы помыть и разделить на половинки.
Выложить тесто в форму для выпекания, после чего на верх – сливы.
Посыпать пирог смесью из сахарной пудры и корицы и отправить выпекаться на 45 минут.
Сливовый пирог на молоке
Ингредиенты:
Сливы – 10 шт
Молоко – 125 мл
Мука – 250 г
Растопленное сливочное масло – 150 г
Сахарный песок – 150 г
Яйца – 3 шт
Ванильный сахар – 1 пакетик
Разрыхлитель – 1,5 ч. л
Цедра лимона
Щепотка соли
Сахарная пудра для подачи
Способ приготовления:
Яйца взбить с сахаром.
Добавить муку, ванильный сахар, молоко, сливочное масло и соль. Перемешать до получения однородной массы.
Добавить разрыхлитель и цедру лимона.
Помыть сливы и разделить их на половинки.
Вылить тесто в форму для выпекания и выложить сверху Сливина.
Выпекать 50 минут при температуре 180 градусов. Украсить сахарной пудрой.
Сливовый пирог на кефире
Ингредиенты:
Кефир – 1 ст
Яйца – 3 шт
Сахар – 1 ст
Масло – 1 \ 2 ст
Мука – 2 ст
Разрыхлитель – 1,5 ч. л
Сливы – 16-20 шт
Корица для посыпки
Способ приготовления:
Яйца взбить с сахаром.
Добавить кефир и масло. Взбить до получения одноридной массы.
Добавить муку и разрыхлитель.
Сливы помыть и разделить на половинки.
Вылить тесто в форму для выпекания, сверху выложить сливы.
Выпекать 40 минут при температуре 170 градусов. Посыпать корицей.
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