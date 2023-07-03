Черешни могут быть идеальной ягодой для приготовления вкусных пирогов, вареников, а также вкусных, легких, летних десертов. Еще из нее можно делать пикантные соусы к мясу, консервировать на зиму с другими ягодами, а также делать компоты и консервировать со специями и лимонным соком.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусной маринованной черешни со специями.

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Ингредиенты:

черешня без косточек – 300 г

Для холодного маринада:

яблочный или винный уксус, лимонный сок – 20 г лимонный сок

сахар – 30 г

вода – 200 мл

смесь перцев – 1 ст. л.

несколько гвоздик и кориандр

Способ приготовления:

1. Очистите черешню от косточек.

2. Холодный маринад: все смешайте, маринад должен иметь немного кислый и сладковатый вкус.

3. Банки наполните черешней, добавьте специи, залейте холодным маринадом и дайте постоять 2-3 часа.

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