Маринованные черешни со специями: рецепт вкусной и оригинальной закуски на зиму
Черешни могут быть идеальной ягодой для приготовления вкусных пирогов, вареников, а также вкусных, легких, летних десертов. Еще из нее можно делать пикантные соусы к мясу, консервировать на зиму с другими ягодами, а также делать компоты и консервировать со специями и лимонным соком.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусной маринованной черешни со специями.
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Ингредиенты:
- черешня без косточек – 300 г
Для холодного маринада:
- яблочный или винный уксус, лимонный сок – 20 г лимонный сок
- сахар – 30 г
- вода – 200 мл
- смесь перцев – 1 ст. л.
- несколько гвоздик и кориандр
Способ приготовления:
1. Очистите черешню от косточек.
2. Холодный маринад: все смешайте, маринад должен иметь немного кислый и сладковатый вкус.
3. Банки наполните черешней, добавьте специи, залейте холодным маринадом и дайте постоять 2-3 часа.
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