Маринованные черешни со специями: рецепт вкусной и оригинальной закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт маринованной черешни

Черешни могут быть идеальной ягодой для приготовления вкусных пирогов, вареников, а также вкусных, легких, летних десертов. Еще из нее можно делать пикантные соусы к мясу, консервировать на зиму с другими ягодами, а также делать компоты и консервировать со специями и лимонным соком. 

Черешня для приготовления блюд

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусной маринованной черешни со специями. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • черешня без косточек – 300 г

Для холодного маринада:

  • яблочный или винный уксус, лимонный сок – 20 г лимонный сок
  • сахар – 30 г
  • вода – 200 мл
  • смесь перцев – 1 ст. л.
  • несколько гвоздик и кориандр

Способ приготовления:

1. Очистите черешню от косточек. 

Спелая черешня

2. Холодный маринад: все смешайте, маринад должен иметь немного кислый и сладковатый вкус.

Приготовление черешни со специями и маринадом

3. Банки наполните черешней, добавьте специи, залейте холодным маринадом и дайте постоять 2-3 часа.

Готовое блюдо

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