Маринованные кабачки – лучшее блюдо на зиму, которое можно готовить со специями, зеленью, чесноком. Если вы хотите, чтобы блюдо было острым, кулинары советуют добавлять кетчуп или перец чили.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на YouTube-канале рецептом маринованных кабачков без стерилизации.

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Ингредиенты:

Кабачки – 1,8-2,0 кг

Укроп – пучок

Чеснок – 10-12 зуб.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец черный горошек – 60 шт.

Рассол:

Вода – 1,5 л

Сахар – 190 г

Соль – 70 г

Уксус 9% – 190 мл

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте кружочками кабачки.

2. В банки выложите укроп, чеснок и специи, сверху выложите кабачки.

3. Воду доведите до кипения и залейте кабачки, оставьте на 5-10 минут постоять, прикройте крышками. После слейте воду и еще раз залейте кипятком, оставьте на 10 минут и снов слейте воду.

4. Маринад: воду с сахаром и солью доведите до кипения, выключите и влейте уксус. Залейте маринадом кабачки и закройте плотно крышки.

5. Переверните банки вверх дном и укутайте в плед.

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