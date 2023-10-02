Если быстро нужно приготовить пикантную и вкусную закуску – используйте шампиньоны. Их можно замариновать, а затем достаточно долго хранить в банке в холодильнике. Прекрасное дополнение к мясу, рыбе и другим блюдам.

Идея приготовления маринованных шампиньонов за 7 минут опубликована на странице фудблогера Юлии с ником _lady.stegantseva_ в Instagram. Маринад очень простой.

Ингредиенты:

вода – 50 мл.

масло – 50 мл.

уксус 9% – 2 ст.л.

соль – 1 ч.л. с горкой

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сахар – 1 ч.л.

лавровые листья – 3 шт.

черный перец горошком – 12-15 шт.

чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

1. Маленькие шампиньоны хорошо промыть.

2. Сделать маринад: в кастрюлю добавить воду, растительное масло, уксус, соль, перец горошком сахар, лавровые листья, чеснок слайсами.

3. Добавить грибы.

4. Проварить 7 минут.

5. Выключить.

6. Перевести в банк вместе с маринадом.

7. Можно оставить на ночь или просто до полного охлаждения.

8. Можно оставить на ночь или сразу есть.

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