Маринованные шампиньоны за 7 минут: как приготовить быструю и эффектную закуску
Если быстро нужно приготовить пикантную и вкусную закуску – используйте шампиньоны. Их можно замариновать, а затем достаточно долго хранить в банке в холодильнике. Прекрасное дополнение к мясу, рыбе и другим блюдам.
Идея приготовления маринованных шампиньонов за 7 минут опубликована на странице фудблогера Юлии с ником _lady.stegantseva_ в Instagram. Маринад очень простой.
Ингредиенты:
- вода – 50 мл.
- масло – 50 мл.
- уксус 9% – 2 ст.л.
- соль – 1 ч.л. с горкой
- сахар – 1 ч.л.
- лавровые листья – 3 шт.
- черный перец горошком – 12-15 шт.
- чеснок – 3 зубчика
Способ приготовления:
1. Маленькие шампиньоны хорошо промыть.
2. Сделать маринад: в кастрюлю добавить воду, растительное масло, уксус, соль, перец горошком сахар, лавровые листья, чеснок слайсами.
3. Добавить грибы.
4. Проварить 7 минут.
5. Выключить.
6. Перевести в банк вместе с маринадом.
7. Можно оставить на ночь или просто до полного охлаждения.
8. Можно оставить на ночь или сразу есть.
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