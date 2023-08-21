Маринованный салат из помидоров – это очень быстрая и сочная сезонная закуска. Вы приготовите его всего за 5 минут. Прекрасно подходит к любому мясу, рыбе или каше.

Идея приготовления маринованного салата из помидоров за 5 минут опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Маринад имеет очень приятный кисло-сладкий вкус.

Ингредиенты:

300-400 г помидор (чери/сливка)

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2 зубчика чеснока

1 лук

зелень

Ингредиенты для маринада:

3-4 ст.л. масла

1 ч.л. меда

1 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. французской горчицы

1/3 ч.л. соли

1 ч.л. итальянских трав

Способ приготовления:

1. Помидоры и лук и нарезать чеснок.

2. Измельчить зелень.

3. Для маринада соединить растительное масло, мед, лимонный сок, французскую горчицу, соль и итальянские травы.

4. Все хорошо перемешать.

5. Наполнить банку овощами и зеленью.

6. Сверху вылить маринад.

7. Банку закрутить и несколько раз перевернуть.

8. Охладить час.

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