Маринованный салат из помидоров за 5 минут: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Маринованный салат из помидоров за 5 минут: как приготовить

Маринованный салат из помидоров – это очень быстрая и сочная сезонная закуска. Вы приготовите его всего за 5 минут. Прекрасно подходит к любому мясу, рыбе или каше.

Идея приготовления маринованного салата из помидоров за 5 минут опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Маринад имеет очень приятный кисло-сладкий вкус.

Маринованный салат из помидоров за 5 минут: как приготовить

Ингредиенты:

  • 300-400 г помидор (чери/сливка)
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  • 2 зубчика чеснока
  • 1 лук
  • зелень

Ингредиенты для маринада:

  • 3-4 ст.л. масла
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1 ч.л. французской горчицы
  • 1/3 ч.л. соли
  • 1 ч.л. итальянских трав

Способ приготовления:

Маринованный салат из помидоров за 5 минут: как приготовить

1. Помидоры и лук и нарезать чеснок.

2. Измельчить зелень.

Маринованный салат из помидоров за 5 минут: как приготовить

3. Для маринада соединить растительное масло, мед, лимонный сок, французскую горчицу, соль и итальянские травы.

4. Все хорошо перемешать.

Маринованный салат из помидоров за 5 минут: как приготовить

5. Наполнить банку овощами и зеленью.

6. Сверху вылить маринад.

Маринованный салат из помидоров за 5 минут: как приготовить

7. Банку закрутить и несколько раз перевернуть.

8. Охладить час.

Маринованный салат из помидоров за 5 минут: как приготовить

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