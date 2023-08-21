Маринованный салат из помидоров за 5 минут: как приготовить
Маринованный салат из помидоров – это очень быстрая и сочная сезонная закуска. Вы приготовите его всего за 5 минут. Прекрасно подходит к любому мясу, рыбе или каше.
Идея приготовления маринованного салата из помидоров за 5 минут опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Маринад имеет очень приятный кисло-сладкий вкус.
Ингредиенты:
- 300-400 г помидор (чери/сливка)
- 2 зубчика чеснока
- 1 лук
- зелень
Ингредиенты для маринада:
- 3-4 ст.л. масла
- 1 ч.л. меда
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л. французской горчицы
- 1/3 ч.л. соли
- 1 ч.л. итальянских трав
Способ приготовления:
1. Помидоры и лук и нарезать чеснок.
2. Измельчить зелень.
3. Для маринада соединить растительное масло, мед, лимонный сок, французскую горчицу, соль и итальянские травы.
4. Все хорошо перемешать.
5. Наполнить банку овощами и зеленью.
6. Сверху вылить маринад.
7. Банку закрутить и несколько раз перевернуть.
8. Охладить час.
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