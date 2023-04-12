Тесто фило – идеальная основа для приготовления пирогов, десертов, закусок с соленой и сладкой начинкой. Стоит отметить, что блюда из него выпекаются очень быстро и не крошатся.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога, основа которого – тесто фило, а начинка – из вишни и творога.

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Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 500 г

сметана – 2-3 ст. л.

вишня – 300 г

сахар – 60 г

масло – 120 г

тесто фило

Способ приготовления:

1. Тесто разморозьте согласно инструкции.

2. Масло растопите, сыр перетрите с сахаром и сметаной.

3. Вишни разморозьте и отцедите от излишней жидкости. Сыр и вишню разделите на условные шесть частей.

4. Выложите лист теста, смажьте растопленным маслом, сверху выложите второй лист. 1/6 часть творога выложите на край теста в одну линию, сверху – 1/6 вишен. Заверните тонким рулетом и выложите в форму 26 см, начиная формировать "улитку". Сделайте то же самое с остальными пятью рулетами, формируя пирог.

4. Сверху готовый пирог смажьте остатками масла и запекайте в разогретой до 180 °С духовке 30-40 минут.

Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой – и можно подавать!

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