Рогалики – это очень вкусная домашняя выпечка, которую можно приготовить с разными начинками: маком, вишнями, яблоками, повидлом или шоколадом, а также из разного теста: дрожжевого, слоеного, фило или заварного.

Шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) на своей странице в Instagram поделился рецептом домашних песочных рогаликов с вишневой начинкой.

Ингредиенты:

масло сливочное 82% – 250 г

сметана 30% – 250 г

соль – 6 г

желтки – 3 шт

разрыхлитель – 18 г

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ванилин – 2 г

сахарная пудра – 200 г

сахар – 150 г

мука – 600 г

вишня мороженая – 750 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель, ванилин, сахар. Перемешать и сразу добавить мягкое сливочное масло, сметану, желтки. Замесить однородное тесто.

2. Готовое тесто разделить на 5-6 частей, накрыть пленкой и оставить в холодильнике на 30-60 минут.

3. Тем временем разморозить вишню или если используете свежую – помыть ее и почистить.

4. Охлажденное тесто раскатать в круг, разделить на 8-12 частей.

5. Сформировать рогалики с внутренностью.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 15-25 минут. В готовом горячем виде посыпать их пудрой. Приятного аппетита!

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