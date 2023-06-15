Песочные рогалики с вишнями: рецепт удачного теста без дрожжей и молока
Рогалики – это очень вкусная домашняя выпечка, которую можно приготовить с разными начинками: маком, вишнями, яблоками, повидлом или шоколадом, а также из разного теста: дрожжевого, слоеного, фило или заварного.
Шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) на своей странице в Instagram поделился рецептом домашних песочных рогаликов с вишневой начинкой.
Ингредиенты:
- масло сливочное 82% – 250 г
- сметана 30% – 250 г
- соль – 6 г
- желтки – 3 шт
- разрыхлитель – 18 г
- ванилин – 2 г
- сахарная пудра – 200 г
- сахар – 150 г
- мука – 600 г
- вишня мороженая – 750 г
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно смешать сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель, ванилин, сахар. Перемешать и сразу добавить мягкое сливочное масло, сметану, желтки. Замесить однородное тесто.
2. Готовое тесто разделить на 5-6 частей, накрыть пленкой и оставить в холодильнике на 30-60 минут.
3. Тем временем разморозить вишню или если используете свежую – помыть ее и почистить.
4. Охлажденное тесто раскатать в круг, разделить на 8-12 частей.
5. Сформировать рогалики с внутренностью.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 15-25 минут. В готовом горячем виде посыпать их пудрой. Приятного аппетита!
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