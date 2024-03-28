Пирог с грушей и камамбером из теста фило: получается как в изысканном ресторане

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Пирог с грушей и камамбером из теста фило: получается как в изысканном ресторане

Для приготовления этого блюда используется очень удачное сочетание продуктов, а именно груши и сыр камамбер. В результате мы получим изысканный пирог, который можно встретить в дорогих ресторанах.

А готовить этот десерт очень просто, ведь для него используется уже готовое фило тесто. Фудблогер с ником anny.cooking в Instagram рассказала, как приготовить этот пирог так, чтобы он получился не хуже, чем в ресторане.

Пирог с грушей и камамбером из теста фило: получается как в изысканном ресторане

Ингредиенты на форму 30*35 см

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  • Камамбер – 1 шт
  • Груши – 2 шт
  • Тесто фило – ½ уп
  • Масло – 30 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Молоко – 150 мл
  • Мед
  • Орешки

Способ приготовления

1. Складываем тесто фило гармошкой в форму для запекания, застеленную пергаментом. На такой размер формы уйдет около 6 листов.

2. Камамбер и груши нарезаем тоненькими слайсами.

Пирог с грушей и камамбером из теста фило: получается как в изысканном ресторане

3. Закладываем слайсы сыра и груш между листами теста.

4. Готовим заливку. В глубокой емкости соединяем яйца и молоко.

Пирог с грушей и камамбером из теста фило: получается как в изысканном ресторане

5. Растопленным сливочным маслом смазываем пирог и заливаем заливкой.

Пирог с грушей и камамбером из теста фило: получается как в изысканном ресторане

6. Отправляем в духовку на 30 минут при 190 градусах.

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