Для приготовления этого блюда используется очень удачное сочетание продуктов, а именно груши и сыр камамбер. В результате мы получим изысканный пирог, который можно встретить в дорогих ресторанах.

А готовить этот десерт очень просто, ведь для него используется уже готовое фило тесто. Фудблогер с ником anny.cooking в Instagram рассказала, как приготовить этот пирог так, чтобы он получился не хуже, чем в ресторане.

Ингредиенты на форму 30*35 см

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Камамбер – 1 шт

Груши – 2 шт

Тесто фило – ½ уп

Масло – 30 гр

Яйца – 2 шт

Молоко – 150 мл

Мед

Орешки

Способ приготовления

1. Складываем тесто фило гармошкой в форму для запекания, застеленную пергаментом. На такой размер формы уйдет около 6 листов.

2. Камамбер и груши нарезаем тоненькими слайсами.

3. Закладываем слайсы сыра и груш между листами теста.

4. Готовим заливку. В глубокой емкости соединяем яйца и молоко.

5. Растопленным сливочным маслом смазываем пирог и заливаем заливкой.

6. Отправляем в духовку на 30 минут при 190 градусах.

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