Пирог с грушей и камамбером из теста фило: получается как в изысканном ресторане
Для приготовления этого блюда используется очень удачное сочетание продуктов, а именно груши и сыр камамбер. В результате мы получим изысканный пирог, который можно встретить в дорогих ресторанах.
А готовить этот десерт очень просто, ведь для него используется уже готовое фило тесто. Фудблогер с ником anny.cooking в Instagram рассказала, как приготовить этот пирог так, чтобы он получился не хуже, чем в ресторане.
Ингредиенты на форму 30*35 см
- Камамбер – 1 шт
- Груши – 2 шт
- Тесто фило – ½ уп
- Масло – 30 гр
- Яйца – 2 шт
- Молоко – 150 мл
- Мед
- Орешки
Способ приготовления
1. Складываем тесто фило гармошкой в форму для запекания, застеленную пергаментом. На такой размер формы уйдет около 6 листов.
2. Камамбер и груши нарезаем тоненькими слайсами.
3. Закладываем слайсы сыра и груш между листами теста.
4. Готовим заливку. В глубокой емкости соединяем яйца и молоко.
5. Растопленным сливочным маслом смазываем пирог и заливаем заливкой.
6. Отправляем в духовку на 30 минут при 190 градусах.
На OBOZ.UA можно ознакомиться и с другими рецептами пирогов.