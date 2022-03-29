Именно такое песочное печенье вряд ли будет для кого-то новинкой, ведь его готовили еще наши бабушки. Рецепт выпечки очень универсален, потому что здесь легко можно заменять продукты и подстраиваться под то, что есть в холодильнике. А для того, чтобы песочное тесто получилось однородным и было легче сформировать печенье, его специально пропускают через мясорубку.

Рецептом песочного печенья, которое готовится через мясорубку, поделилась известная кондитер и кулинар Лилия Цвит на своем Youtube-канале. (Для того чтобы посмотреть видео, досскрольте новость до конца).

Ингредиенты:

масло сливочное – 200 г

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мука – 550-600 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

майонез – 100 г (3 ст. л.)

сахар – 160 г

яйца – 3 шт

Способ приготовления:

1. К муке добавить масло и разрыхлитель. Перетереть все до состояния крошки.

2. Добавить яйца, сахар и майонез. Замесить густое эластичное тесто.

3. С помощью специальной насадки в мясорубке сформировать печенье.

4. Выпекайте печенье при температуре 180 градусов 20-30 минут.

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