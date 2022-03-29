Простейшее песочное печенье, которое готовится через мясорубку: рецепт
Именно такое песочное печенье вряд ли будет для кого-то новинкой, ведь его готовили еще наши бабушки. Рецепт выпечки очень универсален, потому что здесь легко можно заменять продукты и подстраиваться под то, что есть в холодильнике. А для того, чтобы песочное тесто получилось однородным и было легче сформировать печенье, его специально пропускают через мясорубку.
Рецептом песочного печенья, которое готовится через мясорубку, поделилась известная кондитер и кулинар Лилия Цвит на своем Youtube-канале. (Для того чтобы посмотреть видео, досскрольте новость до конца).
Ингредиенты:
масло сливочное – 200 г
мука – 550-600 г
разрыхлитель – 2 ч. л.
майонез – 100 г (3 ст. л.)
сахар – 160 г
яйца – 3 шт
Способ приготовления:
1. К муке добавить масло и разрыхлитель. Перетереть все до состояния крошки.
2. Добавить яйца, сахар и майонез. Замесить густое эластичное тесто.
3. С помощью специальной насадки в мясорубке сформировать печенье.
4. Выпекайте печенье при температуре 180 градусов 20-30 минут.
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