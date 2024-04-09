Самый легкий в приготовлении пирог из теста фило и любимых ягод

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
57
Самый легкий в приготовлении пирог из теста фило и любимых ягод

Тесто фило – это отличное изделие из муки, благодаря которому можно приготовить огромное количество разнообразных блюд. За считанные минуты на столе появятся красивые роллины с необычными начинками или красивый и ароматный пирог.

Рецептом именно пирога из теста фило поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она рассказала, как сделать пирог красивым, и какие ягоды лучше всего к нему подходят.

Самый легкий в приготовлении пирог из теста фило и любимых ягод

Ингредиенты

  • Тесто фило – 11-13 листов
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  • Сливочное масло – 80 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 2/3 ст.
  • Йогурт – 1,5 ст.
  • Малина (или другие ягоды по вкусу)

Способ приготовления

1. Тесто фило размораживаем и складываем каждый лист гармошкой.

Самый легкий в приготовлении пирог из теста фило и любимых ягод

2. Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем в нее тесто.

3. Яйца, сахар, йогурт и масло хорошо перемешать или взбить блендером.

4. Залить этой смесью тесто и выложить ягоды.

Самый легкий в приготовлении пирог из теста фило и любимых ягод

5. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 30-40 минут.

Самый легкий в приготовлении пирог из теста фило и любимых ягод

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