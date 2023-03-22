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Вкуснее, чем любая каша: кукуруза с сыром и специями для завтрака и перекуса
Кукуруза – очень ценный и вкусный продукт, который чаще всего добавляют в салаты, а также из нее готовят каши, супы. Еще кукурузу можно варить, готовить из нее закуски и готовить с сырами, специями и соусами.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной кукурузы с несколькими видами сыра, которая получится очень сытной и будет идеальным вариантом завтрака и даже перекуса.
Ингредиенты:
- кукуруза – 2 банки
- сливочное масло – 30 г
- плавленный сыр – 90 г
- твердый сыр – 50 г
- соль – щепотка
- паприка или сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Масло растопите, добавьте кукурузу, посолите, добавьте специи, прогрейте вместе несколько минут.
2. Добавьте плавленый сыр, подождите пока он растопится, добавьте обычный натертый твердый сыр и снова хорошо прогрейте в сковороде.
Готовое блюдо лучше есть горячим!
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