Вкуснее, чем заливной пирог: жареные пирожки с зеленым луком и яйцом за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкуснее, чем заливной пирог: жареные пирожки с зеленым луком и яйцом за 10 минут

Жареные пирожки могут быть прекрасной альтернативой пирогам и пиццам. Готовить их можно на молоке, сметане и кефире. Для начинки лучше использовать вареные яйца, зеленый лук, колбасу, свежие овощи. 

Жареные пирожки с начинкой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных жареных пирожков с зеленым луком и вареными яйцами. 

Рецепт пирожков

Ингредиенты: 

  • Кефир – 1 стакан (200 мл)
  • Мука – 300 г
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л. 
  • Разрыхлитель – 1 ч. л. 
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Яйца вареные – 4 шт. 
  • Лук зеленый – 8 стеблей
  • Сыр твердый или моцарелла – 100 г
  • Масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Кефир смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем, добавьте яйцо и муку, перемешайте. 

Тесто для пирожков

2. Яйца вареные порежьте кубиком,  измельчите лук и добавьте тертый твердый сыр. 

Начинка для пирожков

3. Все ингредиенты добавьте в тесто и хорошо все смешайте. 

Приготовление блюда

4. На разогретую сковороду выложите большой ложкой тесто и жарьте до золотистого цвета со всех сторон.

Готовые пирожки

Также на OBOZ.UA сообщалось, как вкусно приготовить жареные пирожки "Минутка" за 15 минут. 

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