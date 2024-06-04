Вкуснее, чем заливной пирог: жареные пирожки с зеленым луком и яйцом за 10 минут
Жареные пирожки могут быть прекрасной альтернативой пирогам и пиццам. Готовить их можно на молоке, сметане и кефире. Для начинки лучше использовать вареные яйца, зеленый лук, колбасу, свежие овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных жареных пирожков с зеленым луком и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- Кефир – 1 стакан (200 мл)
- Мука – 300 г
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Яйца вареные – 4 шт.
- Лук зеленый – 8 стеблей
- Сыр твердый или моцарелла – 100 г
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кефир смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем, добавьте яйцо и муку, перемешайте.
2. Яйца вареные порежьте кубиком, измельчите лук и добавьте тертый твердый сыр.
3. Все ингредиенты добавьте в тесто и хорошо все смешайте.
4. На разогретую сковороду выложите большой ложкой тесто и жарьте до золотистого цвета со всех сторон.
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