Жареные пирожки могут быть прекрасной альтернативой пирогам и пиццам. Готовить их можно на молоке, сметане и кефире. Для начинки лучше использовать вареные яйца, зеленый лук, колбасу, свежие овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных жареных пирожков с зеленым луком и вареными яйцами.

Ингредиенты:

Кефир – 1 стакан (200 мл)

Мука – 300 г

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

Яйца вареные – 4 шт.

Лук зеленый – 8 стеблей

Сыр твердый или моцарелла – 100 г

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кефир смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем, добавьте яйцо и муку, перемешайте.

2. Яйца вареные порежьте кубиком, измельчите лук и добавьте тертый твердый сыр.

3. Все ингредиенты добавьте в тесто и хорошо все смешайте.

4. На разогретую сковороду выложите большой ложкой тесто и жарьте до золотистого цвета со всех сторон.

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