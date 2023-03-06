Золотистые картофельные зразы с грибами: тесто готовится без яиц
Домашние картофельники или картофельные зразы – это простая альтернатива пирогам и пирожкам. В основе блюда – самое простое картофельное тесто и сочная начинка: фарш, мясо, грибы или капуста.
Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом постных картофельных зразов с грибами.
Ингредиенты:
- картофель – 600 г
- мука – 3 ст. л.
- шампиньоны – 200 г
- лук – 1 шт
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Измельчить лук и грибы. На разогретую сковороду выложить сначала лук и поджарить до золотистости, затем добавить грибы и жарить до готовности. Посолить и поперчить, снять с огня.
2. Картошку отварить в подсоленной воде до готовности. Размять до состояние пюре, добавить соль и перец.
3. Также добавить в картофельное пюре муку и замесить тесто.
4. Из готового теста сформировать пирожки с начинкой.
5. Пожарить зразы.
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