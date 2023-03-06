Домашние картофельники или картофельные зразы – это простая альтернатива пирогам и пирожкам. В основе блюда – самое простое картофельное тесто и сочная начинка: фарш, мясо, грибы или капуста.

Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом постных картофельных зразов с грибами.

Ингредиенты:

картофель – 600 г

мука – 3 ст. л.

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт

соль, перец

Способ приготовления:

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1. Измельчить лук и грибы. На разогретую сковороду выложить сначала лук и поджарить до золотистости, затем добавить грибы и жарить до готовности. Посолить и поперчить, снять с огня.

2. Картошку отварить в подсоленной воде до готовности. Размять до состояние пюре, добавить соль и перец.

3. Также добавить в картофельное пюре муку и замесить тесто.

4. Из готового теста сформировать пирожки с начинкой.

5. Пожарить зразы.

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