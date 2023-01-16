Вкуснее, чем сырники и запеканки: сырник к чаю в духовке за 30 минут
Лучшее блюдо из творога, кроме сырников, это – кексы и пироги с творогом. Они очень быстро и просто готовятся, вам достаточно будет всего лишь – выбрать качественный творог, правильно приготовить основу и выпекать не менее 30 минут.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного сырника, который будет очень мягким, ароматным и сытным.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 500 г
- яйца – 3 шт.
- манка – 3,5 ст. л.
- сахар – 2,5 ст. л.
- ванильный сахар – 1 пакет
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль – щепотка
- масло для формы
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром 4-5 минут. Добавьте сыр, ванильный сахар, щепотку соли, разрыхлитель, манку и хорошо взбейте до однородности еще несколько минут.
2. Форму смажьте каплей масла, вылейте тесто.
3. Выпекайте в разогретой духовке при 160 С 30 мин, далее увеличьте температуру до 180 и выпекайте еще 20 минут, после охладите и достаньте из формы.
Сырник должен иметь золотистую корочку!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: