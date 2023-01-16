Вкуснее, чем сырники и запеканки: сырник к чаю в духовке за 30 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт сырника

Лучшее блюдо из творога, кроме сырников, это – кексы и пироги с творогом. Они очень быстро и просто готовятся, вам достаточно будет всего лишь – выбрать качественный творог, правильно приготовить основу и выпекать не менее 30 минут. 

Домашний творог

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного сырника, который будет очень мягким, ароматным и сытным. 

Рецепт сырника
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Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 500 г
  • яйца – 3 шт.
  • манка – 3,5 ст. л.
  • сахар – 2,5 ст. л. 
  • ванильный сахар – 1 пакет 
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль – щепотка 
  • масло для формы 

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром 4-5 минут. Добавьте сыр, ванильный сахар, щепотку соли, разрыхлитель, манку и хорошо взбейте до однородности еще несколько минут.

Творожная начинка

2. Форму смажьте каплей масла, вылейте тесто. 

Готовое тесто для блюда

3. Выпекайте в разогретой духовке при 160 С 30 мин, далее увеличьте температуру до 180 и выпекайте еще 20 минут, после охладите и достаньте из формы. 

Сколько выпекать сырник

Сырник должен иметь золотистую корочку!

Готовый сырник

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