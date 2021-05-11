10 диетических маринадов для мяса и рыбы

Люди, которые "сидят" на диетах или же по состоянию здоровья не могут себе позволить классические маринады для шашлыка, в которых часто используются майонез, вина и разные вредные ингредиенты, очень часто задаются вопросом, существуют ли безопасные маринады.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 10 диетических маринадов, которые отлично подойдут к любому мясу, рыбе и птице.

1. Маринад из минеральной воды

Минеральная вода. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

лук – 5-10 шт.

вода минеральная – 1 л

соль – 2-3 ч. л.

Способ приготовления:

Мясо порезать на кусочки, посолить и добавить мелко нарезанный лук, залить газированной минеральной водой. Все хорошо перемешать и оставить в холодильнике на сутки или минимум – на 4 часа.

2. Маринад из кефира с карри

Карри для маринада. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

кефир – 700 мл

карри – 10 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Кефиром заливаем мясо, хорошо перемешиваем, добавляем карри, чтобы оно обрело желтый насыщенный цвет. Добавляем перец, соль по вкусу, заливаем мясо маринад и на ночь отправляем в холодильник.

3. Маринад из соевого соуса (без сахара)

Соевый соус для маринада. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

соевый соус – 100 мл

чеснок – 1-2 шт.

тимьян – веточка

Способ приготовления:

Смешайте соевый соус с измельченным или натертым на мелкой терке чесноком тимьян, дайте постоять 20-30 минут. Мясо залейте этим маринадом из двух компонентов и отправьте в холодильник на ночь.

4. Маринад из горчицы

Соусы для шашлыка. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

горчица – 3-5 ст. л.

растительное или оливковое масло – 2-3 ст. л.

смесь перцев – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Порезанное мясо хорошо смазать горчицей и добавить масло, все хорошо перемешать, посолить и еще раз все хорошо перемешать. Оставить на пару часов в холоде.

5. Маринад с уксусом

Уксус часто используется для маринада. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

лук – 2-3 шт.

уксус – 50 мл

молотый красный и черный перец – 10 г

соль – 10 г

Способ приготовления:

Мясо хорошо натираем перцем, солью. Мелко режим лук и добавляем туда же, поливаем уксусом и оставляем мариноваться на 2-3 часа.

6. Маринад с дижонской горчицей и лимоном

Горчица для маринада. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

лимон – 1 шт.

горчица – 1 ч.л.

растительное или оливковое масло – 1 ст. л.

соль, сахар, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Выжать из лимона сок, добавить горчицу, сахар, соль, перец и все хорошо перемешать. Мясо оставить в маринаде на 3-4 часа.

7. Маринад из фруктов

Фруктовые соки. Источник: pixabay.com

Выберите любой фрукт на ваш вкус и сделайте из него сок, который и станет основой для маринада и просто залейте им мясо. Оставьте минимум на час, в результате получите мягкое, нежное мясо.

8. Маринад с пряностями

Специи для маринада. Источник: pixabay.com

Вам нужно на 1 л маринада:

воды – 500 мл

уксуса (6%-ного) – 500 мл

лук – 1-2 шт.

морковь – 1 шт.

корень сельдерея – 1/2

перец горошек – 12 шт.

гвоздики – 5 шт.

сахар – 1 ч. л.

лавровый лист – 1 шт.

соль – по вкусу

корень петрушки – 1 шт.

Способ приготовления:

Порезать овощи и зелень, положить в кипящую воду, добавить сахар, соль, перец, гвоздику, лавровый лист и варить на слабом огне 15-20 минут, закрыть кастрюлю крышкой. Затем влить уксус, дать закипеть и сразу охладить.

Маринад готов для применения.

9. Маринад для птицы

Ингредиенты:

растительное масло – 4 ст. л.

лук – 2 шт.

сок половины лимона

зелень петрушки – пучок

чеснок – 1 шт.

черный молотый перец – 10 г

Способ приготовления:

Мясо птицы смазать растительным маслом, посолить, поперчить и полить соком лимона. К нему же добавить порезанный лук и чеснок, мясо мариновать 2-3 часа.

10. Йогуртовый маринад

Йогурт для маринада. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

йогурт – 125 мл

чеснок – 1 шт.

красный перец – 1 шт. или 1/2 ч. ложки сладкой паприки

свежая мята – 2 ч. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Мелко нарезать чеснок и мяту, добавить йогурт, паприку, соль, все хорошо перемешать, маринад готов.

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