10 диетических маринадов для мяса и рыбы

Люди, которые "сидят" на диетах или же по состоянию здоровья не могут себе позволить классические маринады для шашлыка, в которых часто используются майонез, вина и разные вредные ингредиенты, очень часто задаются вопросом, существуют ли безопасные маринады.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 10 диетических маринадов, которые отлично подойдут к любому мясу, рыбе и птице.
1. Маринад из минеральной воды
Ингредиенты:
лук – 5-10 шт.
вода минеральная – 1 л
соль – 2-3 ч. л.
Способ приготовления:
Мясо порезать на кусочки, посолить и добавить мелко нарезанный лук, залить газированной минеральной водой.
Все хорошо перемешать и оставить в холодильнике на сутки или минимум – на 4 часа.
2. Маринад из кефира с карри
Ингредиенты:
кефир – 700 мл
карри – 10 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Кефиром заливаем мясо, хорошо перемешиваем, добавляем карри, чтобы оно обрело желтый насыщенный цвет.
Добавляем перец, соль по вкусу, заливаем мясо маринад и на ночь отправляем в холодильник.
3. Маринад из соевого соуса (без сахара)
Ингредиенты:
соевый соус – 100 мл
чеснок – 1-2 шт.
тимьян – веточка
Способ приготовления:
Смешайте соевый соус с измельченным или натертым на мелкой терке чесноком тимьян, дайте постоять 20-30 минут.
Мясо залейте этим маринадом из двух компонентов и отправьте в холодильник на ночь.
4. Маринад из горчицы
Ингредиенты:
горчица – 3-5 ст. л.
растительное или оливковое масло – 2-3 ст. л.
смесь перцев – 1 ч. л.
соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Порезанное мясо хорошо смазать горчицей и добавить масло, все хорошо перемешать, посолить и еще раз все хорошо перемешать. Оставить на пару часов в холоде.
5. Маринад с уксусом
Ингредиенты:
лук – 2-3 шт.
уксус – 50 мл
молотый красный и черный перец – 10 г
соль – 10 г
Способ приготовления:
Мясо хорошо натираем перцем, солью. Мелко режим лук и добавляем туда же, поливаем уксусом и оставляем мариноваться на 2-3 часа.
6. Маринад с дижонской горчицей и лимоном
Ингредиенты:
лимон – 1 шт.
горчица – 1 ч.л.
растительное или оливковое масло – 1 ст. л.
соль, сахар, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления:
Выжать из лимона сок, добавить горчицу, сахар, соль, перец и все хорошо перемешать. Мясо оставить в маринаде на 3-4 часа.
7. Маринад из фруктов
Выберите любой фрукт на ваш вкус и сделайте из него сок, который и станет основой для маринада и просто залейте им мясо.
Оставьте минимум на час, в результате получите мягкое, нежное мясо.
8. Маринад с пряностями
Вам нужно на 1 л маринада:
воды – 500 мл
уксуса (6%-ного) – 500 мл
лук – 1-2 шт.
морковь – 1 шт.
корень сельдерея – 1/2
перец горошек – 12 шт.
гвоздики – 5 шт.
сахар – 1 ч. л.
лавровый лист – 1 шт.
соль – по вкусу
корень петрушки – 1 шт.
Способ приготовления:
Порезать овощи и зелень, положить в кипящую воду, добавить сахар, соль, перец, гвоздику, лавровый лист и варить на слабом огне 15-20 минут, закрыть кастрюлю крышкой.
Затем влить уксус, дать закипеть и сразу охладить.
Маринад готов для применения.
9. Маринад для птицы
Ингредиенты:
растительное масло – 4 ст. л.
лук – 2 шт.
сок половины лимона
зелень петрушки – пучок
чеснок – 1 шт.
черный молотый перец – 10 г
Способ приготовления:
Мясо птицы смазать растительным маслом, посолить, поперчить и полить соком лимона.
К нему же добавить порезанный лук и чеснок, мясо мариновать 2-3 часа.
10. Йогуртовый маринад
Ингредиенты:
йогурт – 125 мл
чеснок – 1 шт.
красный перец – 1 шт. или 1/2 ч. ложки сладкой паприки
свежая мята – 2 ч. л.
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Мелко нарезать чеснок и мяту, добавить йогурт, паприку, соль, все хорошо перемешать, маринад готов.
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