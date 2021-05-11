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10 диетических маринадов для мяса и рыбы

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Люди, которые "сидят" на диетах или же по состоянию здоровья не могут себе позволить классические маринады для шашлыка, в которых часто используются майонез, вина и разные вредные ингредиенты, очень часто задаются вопросом, существуют ли безопасные маринады.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 10 диетических маринадов, которые отлично подойдут к любому мясу, рыбе и птице.

1. Маринад из минеральной воды

Минеральная вода
Минеральная вода. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • лук – 5-10 шт.

  • вода минеральная – 1 л

  • соль – 2-3 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Мясо порезать на кусочки, посолить и добавить мелко нарезанный лук, залить газированной минеральной водой.

  2. Все хорошо перемешать и оставить в холодильнике на сутки или минимум – на 4 часа.

2. Маринад из кефира с карри

Карри для маринада
Карри для маринада. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • кефир – 700 мл

  • карри – 10 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кефиром заливаем мясо, хорошо перемешиваем, добавляем карри, чтобы оно обрело желтый насыщенный цвет.

  2. Добавляем перец, соль по вкусу, заливаем мясо маринад и на ночь отправляем в холодильник.

3. Маринад из соевого соуса (без сахара)

Соевый соус для маринада
Соевый соус для маринада. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • соевый соус – 100 мл

  • чеснок – 1-2 шт.

  • тимьян – веточка

Способ приготовления:

  1. Смешайте соевый соус с измельченным или натертым на мелкой терке чесноком тимьян, дайте постоять 20-30 минут.

  2. Мясо залейте этим маринадом из двух компонентов и отправьте в холодильник на ночь.

4. Маринад из горчицы

Соусы для шашлыка
Соусы для шашлыка. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • горчица – 3-5 ст. л.

  • растительное или оливковое масло – 2-3 ст. л.

  • смесь перцев – 1 ч. л.

  • соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Порезанное мясо хорошо смазать горчицей и добавить масло, все хорошо перемешать, посолить и еще раз все хорошо перемешать. Оставить на пару часов в холоде.

5. Маринад с уксусом

Уксус часто используется для маринада
Уксус часто используется для маринада. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • лук – 2-3 шт.

  • уксус – 50 мл

  • молотый красный и черный перец – 10 г

  • соль – 10 г

Способ приготовления:

  1. Мясо хорошо натираем перцем, солью. Мелко режим лук и добавляем туда же, поливаем уксусом и оставляем мариноваться на 2-3 часа.

6. Маринад с дижонской горчицей и лимоном

Горчица для маринада
Горчица для маринада. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • лимон – 1 шт.

  • горчица – 1 ч.л.

  • растительное или оливковое масло – 1 ст. л.

  • соль, сахар, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Выжать из лимона сок, добавить горчицу, сахар, соль, перец и все хорошо перемешать. Мясо оставить в маринаде на 3-4 часа.

7. Маринад из фруктов

Фруктовые соки
Фруктовые соки. Источник: pixabay.com

  1. Выберите любой фрукт на ваш вкус и сделайте из него сок, который и станет основой для маринада и просто залейте им мясо.

  2. Оставьте минимум на час, в результате получите мягкое, нежное мясо.

8. Маринад с пряностями

Специи для маринада
Специи для маринада. Источник: pixabay.com

Вам нужно на 1 л маринада:

  • воды – 500 мл

  • уксуса (6%-ного) – 500 мл

  • лук – 1-2 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • корень сельдерея – 1/2

  • перец горошек – 12 шт.

  • гвоздики – 5 шт.

  • сахар – 1 ч. л.

  • лавровый лист – 1 шт.

  • соль – по вкусу

  • корень петрушки – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Порезать овощи и зелень, положить в кипящую воду, добавить сахар, соль, перец, гвоздику, лавровый лист и варить на слабом огне 15-20 минут, закрыть кастрюлю крышкой.

  2. Затем влить уксус, дать закипеть и сразу охладить.

Маринад готов для применения.

9. Маринад для птицы

Ингредиенты:

  • растительное масло – 4 ст. л.

  • лук – 2 шт.

  • сок половины лимона

  • зелень петрушки – пучок

  • чеснок – 1 шт.

  • черный молотый перец – 10 г

Способ приготовления:

  1. Мясо птицы смазать растительным маслом, посолить, поперчить и полить соком лимона.

  2. К нему же добавить порезанный лук и чеснок, мясо мариновать 2-3 часа.

10. Йогуртовый маринад

Йогурт для маринада
Йогурт для маринада. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • йогурт125 мл

  • чеснок – 1 шт.

  • красный перец – 1 шт. или 1/2 ч. ложки сладкой паприки

  • свежая мята – 2 ч. л.

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мелко нарезать чеснок и мяту, добавить йогурт, паприку, соль, все хорошо перемешать, маринад готов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно замариновать рыбу так, чтобы она получилась мягкой и сочной.

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