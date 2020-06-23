10 продуктов, которым противопоказана соковыжималка

Ананасы, целые яблоки, бананы и ряд других продуктов ни в коем случае нельзя использовать для выжимания сока, поскольку это может обернуться проблемами со здоровьем.

Такое мнение американского диетолога Неды Вербановой цитирует итальянское издание Corriere della Serra и вместе с экспертом приводит список девяти овощей и фруктов, которые нельзя использовать в соковыжималках.

Брокколи

Богатая витамином С, брокколи может показаться идеальным ингредиентом для домашнего "зеленого сока", но Вербанова ставит его на первое место со знаком минус. "Брокколи и другие овощи семейства крестоцветных трудно переваривать, - объясняет диетолог, - а это может вызывать отеки или судороги. Вот почему я не рекомендую выжимать брокколи, особенно тем, у кого синдром раздраженного кишечника ".

Авокадо

Авокадо больше подходит для блендера Getty

Содержащий слишком мало сока, этот тропический фрукт больше подходит для блендера, чем для соковыжималки.

Кокос

Кокосовое молоко и кокосовая вода могут придать сокам еще более восхитительный вкус, но поскольку в мякоти кокоса его явно недостаточно, лучше покупать оба продукта в супермаркете.

Зеленые листовые овощи

Выжимать сок из капусты не рекомендуется людям, страдающим камнями в почках Getty

Капуста и шпинат гарантируют хорошую дозу кальция и витаминов А и С, но лучше не использовать их в соковыжималке, если вы страдаете от камней в почках из-за высокого содержания оксалатов – веществ, которые при соединении кальцием в нашем организме могут создать проблемы здоровью.

Груши

Чувствительные к фруктозе люди должны держаться подальше от сжатых груш. "Груши содержат сорбит, который является неперевариевым сахаром, который может вызвать внезапное испражнение, - предупреждает Варбанова, - и именно поэтому многие люди принимают грушевый сок для лечения запоров".

Ананас

Ананас нужно есть целиком Getty

Этот тропический фрукт является концентратом витаминов и клетчатки при условии, что вы едите его целиком. "Если выжать ананас, все эти преимущества будут потеряны, и останется только сахар, что может вызвать скачок уровня инсулина", - подчеркивает диетолог.

Кожура цитрусовых

Апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы всегда должны быть очищены, поскольку их кожура содержит соединения, которые могут раздражать пищеварительную систему. Кроме того, в кожуре нет сока, который можно выжать.

Ревень

В ревне слишком мало сока Getty

Будучи очень волокнистым по своему составу, ревень не только не имеет достаточно сока, но и может повредить соковыжималку.

Бананы

В бананах нет сока для выжимания, зато они идеально подходят для блендера.

Целые яблоки

Яблоки для выжимания следует избавлять от семечек Getty

Яблоки можно использовать для выжимания, но прежде из них нужно удалить семечки. Дело в том, что раздавив их, содержащийся в семечках миндалевидный спирт превращается в синильную кислоту, потенциально ядовитое вещество для организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря своему кисловатому вкусу черешки листьев ревеня часто используют в качестве фрукта в пирогах.

Фудблогеры из Instagram помогли определиться с рецептами пирогов по принципу: просто, вкусно, красиво.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал