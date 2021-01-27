Обнародован топ-10 самых популярных блюд по версии поиска Google

Компания Google представила список рецептов, которые люди чаще всего гуглили в 2020 году.

В связи с пандемией коронавируса население планеты начало больше готовить дома, а это в свою очередь повлияло и на поисковые запросы в Google: пользователи в основном гуглили рецепт приготовления того или иного блюда, пишет Fine Dining Lovers.

Наиболее популярными запросами оказались рецепты всех видов хлеба – от обычного теста на закваски до израильской питы и индийских лепешек наан.

Топ-10 поисковых запросов по версии Google:

Дальгона-кофе. Корейский напиток, который буквально разорвал TikTok весной прошлого года. Готовится на основе растворимого кофе, сахара, горячей воды и молока, а его фишка заключается в пышной кофейной пенке, которую можно приготовить без кофемашины.

Экмек. Это общее название хлеба в Турции, однако наиболее популярным стал рецепт турецкого хлеба на закваске, с медом и оливковым маслом.

Хлеб на закваске. Собственно, рецепт хлеба на закваске – это отдельный поисковой запрос в Google без привязки к стране и времени года. Просто в прошлом году люди начали массово печь дома.

Пицца . Продолжая тему домашней выпечки, нужно сказать, что люди массово гуглили рецепты пиццы – тесто для пиццы, начинка для пиццы, соус для пиццы, пошаговое приготовление пиццы и многое другое.

Лахмаджун . Тоже пицца, только родом из Турции. Безусловно, турецкая гастрономия в 2020 году имела невероятный успех. После экмека лахмаджун – второй рецепт по популярности в поисковых запросах.

Пивной хлеб. Еще один вид хлеба в популярных запросах. Готовится он, кстати, максимально просто, все, что вам понадобится для него, это 2 стакана самоподнимающейся муки, 2 столовые ложки сахара, 350 миллилитров пива и 60 грамм растопленного сливочного масла. Все смешать, вылить в форму и выпекать около часа при 180 градусах.

Банановый хлеб. Еще один хлеб, на этот раз сладкий. Максимально простой рецепт, выпечка, которая уместна в любое время года.

Пита . Ближневосточные лепешки, полые внутри, которые так классно начинять разными начинками и есть в качестве сендвича, или же макать этот хлеб во всякие пряные соусы и подливы.

Бриошь . Сладкая булочка из сдобного теста на пивных дрожжах с добавлением масла. С одной стороны это не совсем хлеб, с другой – почему бы и нет?

Наан. Тонкие лепешки из пресного теста, которые в Индии используют повсеместно. По сути, нааны можно назвать ближайшим родственником питы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о гастрономических трендах, которые ждут нас в 2021 году. А также рассказывал о семье пекарей Герберт из английского города Колдсволд, которая готовит хлеб и булочки на закваске, которой в этом году исполняется 65 лет.

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