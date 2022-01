10 самых вредных продуктов, которые никогда не стоит есть

Даже если продукт любимый и вкуснейший – он не всегда может быть полезен для организма и даже наносит серьезный вред. И самое коварное то – что такой может оказаться даже совершенно обычная, повседневная пища, которую мы употребляем каждый день. Поэтому следует пересмотреть свой рацион и найти полезные альтернативы.

Список продуктов, от которых следует отказаться, опубликовало американское издание Eat this not that.

1. Треугольные чипсы тартилья

Такой снек часто покупают на вечеринки. В составе продукта очень много разнообразных компонентов, но ни один из них не имеет никакой питательной ценности. Даже если там были какие-нибудь натуральные продукты, после длительной обработки они стали пустыми. Такую пищу лучше заменить на попкорн или крекеры из цельнозерновой пшеницы, богатые клетчаткой.

2. Содовая

Такой напиток насыщен пустыми калориями, поступающими от сахара и содержит очень много веществ, которые могут нанести серьезный вред организму: красители, подсластители. Если вода цветная, она точно содержит фосфорную кислоту, которая плохо влияет на здоровье костей. Вместо сладкой воды лучше выпить обычную минеральную.

3. Белые макароны

Не все макароны пригодны для употребления. Выбирать нужно те, которые сделаны из цельнозерновой муки. Такие изделия содержат много клетчатки и совсем не навредят фигуре. Также полезную пасту можно приготовить из кабачков или даже цуккини.

4. Белая мука

Для того чтобы получить такой продукт, хорошую, цельнозерновую муку тщательно очищают и обрабатывают. И вся полезная клетчатка, в которой так нуждается наш организм, теряется. Получение достаточного количества клетчатки важно в любой диете, поскольку она помогает снизить уровень холестерина, ускоряет потерю веса и способствует выведению отходов. Поэтому если вы приобретаете мучные продукты, обращайте внимание на то, из какой именно муки они изготовлены.

5. Сладкое вино

Как правило, чем слаще вино, тем больше в нем калорий. Сухие вина имеют примерно 106 калорий на стакан, вто время как сладкие десертные вина имеют примерно 225 или больше. Три бокала вина во время ужина могут легко добавить до 400 дополнительных калорий. Если же вино не сладкое – способствует предотвращению повреждения кровеносных сосудов.

6. Напитки на основе кофе

Они очень тяжелые для организма и калорийные. Особенно, если там есть много разнообразных компонентов. К примеру, тыквенный латте со специями содержит 380 калорий, 14 г жира и 50 г сахара.

7. Круасаны

Такая вкусная и сладкая пища может вызвать вздутие живота, если есть ее много. А если в составе есть к тому же масляный крем – для организма это будет очень калорийно. Только такая начинка содержит 310 калорий.

8. Сливочный сыр

Две столовые ложки обыкновенного сливочного сыра содержат 100 калорий, 9 граммов жира и 6 граммов насыщенных жиров. То есть такой продукт не содержит полезных веществ. И количество кальция, который есть в натуральном сыре, сводится к нулю.

9. Пиво

Этот напиток прекрасно сочетается с куриными крылышками или соленой рыбой, но все, чем богат такой продукт, – это жидкие углеводы. К тому же, при длительном употреблении, может увеличиться кишечник.

10. Соус барбекю

Всего две столовые ложки соуса барбекю содержат 100 калорий, более 10 г сахара и 22 грамма углеводов. Этого достаточно, чтобы превратить кусочек курицы-гриль в автомобиль для доставки пустых калорий.

