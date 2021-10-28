Окунь, акула, тунец: 10 видов рыбы, которые лучше не есть – специалист из института здоровья

Загрязнение моря вредит как окружающей среде, так и здоровью человека. В этом убежден Брайан Клемент, руководитель института здоровья и автор книги "Рыбы-убийцы: как морепродукты вредят здоровью". Мужчина заметил, что многие виды рыб, что мы едим, содержат металлы, промышленные химикаты и пестициды. Что плохо отражается на организме человека. Рыбы "лакомятся" этими веществами на морских и океанических глубинах.

Читайте в материале OBOZREVATEL ключевые тезисы из книги Брайана: какую рыбу лучше исключить из рациона, чтобы не стать жертвой зараженных жителей морей и океанов, а также махинаций со стороны производителей этой продукции.

Брайан Клемент советует, прежде чем покупать рыбу, знакомиться с информацией на этикетках. Еще стоит выяснить:

страну-поставщика;

в каких условиях находилась рыба: в естественных или выращена на ферме;

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если это дикая рыба, то как она поймана;

как выращивали рыбу (в открытых водоемах (есть риск загрязнения) или в крытом бассейне).

Еще специалист считает, что лучше отказаться от рыбы, нехарактерной для определенного времени года или слишком дешевой как для своего вида. Помните, что мошенничество с подменой дорогих сортов более бюджетными вариантами обнаружить очень сложно. А это на сегодняшний день популярная практика. Всегда уточняйте, сертифицирован ли продукт.

Клемент советует, выбирая замороженную рыбу, обращать внимание на срок хранения. Если на этикетке указано более 14 суток, то ее не стоит покупать. А от какой рыбы стоит отчасти или совсем отказаться?

Перед трапезой узнайте, откуда привезли окуня. Если из Чили, то плохая новость – в этой рыбе очень много ртути, поэтому ее можно взрослому человеку употреблять не чаще 2 раз в месяц. А лучше совсем не есть.

Кроме того, не стоит покупать дикого окуня с островов Кроз и Принца Эдварда. На этих локациях морских обитателей ловят бесконтрольно. Допустимо потребление этой рыбы, завезенной с Фолклендских островов и Маккуори или на побережье Аргентины.

По мнению Клемента, эту рыбу следует совсем убрать из рациона. В ее мясе слишком много ртути. А еще во время отлова рыбаки редко придерживаются норм, поэтому есть риск получить в тарелке зараженную или испорченную рыбу. Рисковать не стоит. Откуда бы кафельника не завезли, – невозможно гарантировать, что он будет безопасным.

Этот вид рыб живет до 100 лет. Конечно, во время отлова никто не будет проверять ее возраст. Только представьте, сколько токсичных веществ содержат глубоководные окуни, которым по 70-90 лет. К тому же от этой рыбы следует отказаться ради сохранения вида, потому что ее популяция так и не восстановилась после популярности несколько десятков лет назад.

В книге Брайан написал о том, что большинство рыб и моллюсков на протяжении жизни накапливают в тканях ртуть. Она может спровоцировать тяжелые поражения центральной нервной системы человека. Акула же накапливает в своем организме это вещество, когда съедает малых рыб, успевших "полакомиться" химией. Считается, что именно у акул максимальное количество ртути в организме (при соотношении веса и размера).

Кроме того, на сегодняшний день популяция этих рыб является самой низкой за всю историю, ведь ее массово вылавливают и убивают.

Макрель – рыба из семейства скумбриевых. Ее специалист из института здоровья не советует есть младенцам и беременным женщинам. Мужчинам можно съедать не больше одной порции в месяц. Причина – опять же высокое содержание ртути. Самый безопасный вариант этой рыбы – атлантическая.

Это одна из рыб, которую активно используют шеф-повара: она имеет нежный вкус и малое количество костей. Ее нередко употребляют в сыром виде, просто нарезав на тонкие куски и полив соусом. Этот деликатес изрядно бьет по карману, да и пользы от него не так и много. Почему? Читайте предыдущий пункт об акулах.

Эта рыба очень вкусна, но чрезмерное потребление приведет к неконтролируемой диарее. Еще в рувете есть гемпилотоксин – вещество с масляным вкусом, которое желудок человека не в состоянии переварить.

Практически все виды тунца содержат ртуть. Кроме того, их вылавливают до наступления репродуктивного возраста, опасными для природы методами. Следовательно, рыбаки травмируют и других жителей моря.

Из-за понижения популяции этой рыбы, в магазинах и ресторанах часто стали заменять ее бюджетными видами. При этом не меняя название "красный луциан". Так что заказав блюдо, вы получаете телапию или морского окуня. Но еще хуже – если вам принесут испорченный или неправильно транспортируемый луциан.

Покупая эти деликатесы в магазинах, помните, что их производят из низкокачественной рыбы. Так, например, тунец для более длительного хранения и получения яркого красного цвета обрабатывают монооксидом углерода. Вообще тунец не должен после замораживания сохранять насыщенный цвет. К тому же в магазине на этой продукции не факт, что правильно указан срок хранения и условия, при которых готовились эти блюда.

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