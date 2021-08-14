Пять способов применения лимонной кислоты в кулинарии

Лимонная кислота – это естественный консервант и антиоксидант, который широко применяется в пищевой промышленности. В кулинарии ее часто используют в консервации, добавляют в выпечку, в домашний майонез, шашлык.

Редакция FoodOboz делится 5 способами применения лимонной кислоты в кулинарии, которые пригодятся каждому.

1. Для консервации овощей

Лимонную кислоту кладут в самом конце, перед тем как заливать маринад в банку. На 1 литр обычно добавляют ¼ чайной ложки. По сравнению с уксусом лимонная кислота придает маринаду более мягкий вкус.

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2. Для приготовления компотов

Антисептические свойства лимонной кислоты помогают избежать брожения. Ее добавляют вместе с сахаром при варке или в банку с готовым компотом перед закрыванием.

3. Для выпечки

Булочки и бисквиты, а также хлеб станут более пышными и получат приятный цитрусовый привкус.

4. Как приправа

Ее можно добавить в борщ вместо уксуса, благодаря ей вы сможете сохранить яркий насыщенный цвет блюда, а также подкислит его и при этом не добавит лишнего запаха, как это может сделать уксус.

5. Для маринада

Для того, чтобы мясо стал мягким и сочным – достаточно всего лишь добавить 1/4 ч. л. лимонной кислоты. В готовое блюдо можно добавить лимонный сок.

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