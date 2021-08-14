Пять способов применения лимонной кислоты в кулинарии
Лимонная кислота – это естественный консервант и антиоксидант, который широко применяется в пищевой промышленности. В кулинарии ее часто используют в консервации, добавляют в выпечку, в домашний майонез, шашлык.
Редакция FoodOboz делится 5 способами применения лимонной кислоты в кулинарии, которые пригодятся каждому.
1. Для консервации овощей
Лимонную кислоту кладут в самом конце, перед тем как заливать маринад в банку. На 1 литр обычно добавляют ¼ чайной ложки. По сравнению с уксусом лимонная кислота придает маринаду более мягкий вкус.
2. Для приготовления компотов
Антисептические свойства лимонной кислоты помогают избежать брожения. Ее добавляют вместе с сахаром при варке или в банку с готовым компотом перед закрыванием.
3. Для выпечки
Булочки и бисквиты, а также хлеб станут более пышными и получат приятный цитрусовый привкус.
4. Как приправа
Ее можно добавить в борщ вместо уксуса, благодаря ей вы сможете сохранить яркий насыщенный цвет блюда, а также подкислит его и при этом не добавит лишнего запаха, как это может сделать уксус.
5. Для маринада
Для того, чтобы мясо стал мягким и сочным – достаточно всего лишь добавить 1/4 ч. л. лимонной кислоты. В готовое блюдо можно добавить лимонный сок.
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