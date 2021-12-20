Какие 12 блюд приготовить на Сочельник: меню на Рождество 2022

По традиции в Рождественский Сочельник 6 января готовят 12 постных блюд. На столе не должно быть молока и мяса, разнообразных продуктов животного происхождения. И даже те люди, которые не соблюдали рождественский пост все 40 дней, пытаются есть скоромную пищу именно перед появлением первой звезды. И так как блюд должно быть немало, нужно заранее позаботиться, что именно приготовить, чтобы накормить всю семью.

Меню из 12 постных блюд на Сочельник от нутрициологии Надежды Самох. Опубликовано на странице Instagram.

1. Кутья

2. Компот

3. Постный красный борщ с фасолью.

4. Пампушки к борщу, это обязательно. Лучше всего из цельнозерновой муки.

Видео дня

5. Канапе с бородинским хлебом и селедкой с маринованным огурчиком.

6. Блинчики на воде с капустой и грибами

7. Карп, запеченный на функции гриль.

8. Салат с крабовыми палочками на масле без яиц.

9. Морковь по-корейски.

10. Винегрет. Чтобы было полезнее – без картофеля.

11. Овощная нарезка

12. Запеченные яблоки с орехами и медом на десерт.

Современная кутья с булгуром и лаймом от фудблогерки zefirok_for_you. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

булгур – 200-250 г

клюква сушеная – 50 г

сок 1 лайма

мак – 50 г

изюм – 30 г

орехи – 50 г

мед – 1 ст.л

Способ приготовления:

1. Отварить булгур до готовности в пропорции 1:2.

2. Промыть холодной водой, процедить.

3. Залить мак кипятком, оставить на 30 минут, промыть и перетереть.

4. Смешать все ингредиенты и дать настояться в течение 30 минут.

5. Перед подачей залить компотом и крепким чаем.

Постный борщ от gotuemo_vdoma_z. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт

капуста – 1/4

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

зелень

несколько с фасолью или сама фасоль

масло для жарки

соль, перец, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Нарезать картофель большими кубиками и поставить вариться.

2. Нашинковать капусту и добавить в картофель.

3. Нарезать лук, натереть морковь, поджарить на растительном масле. В процессе добавить фасоль и 50 мл воды. Протушить 3-4 минуты.

4. К картофелю с капустой добавить лавровый лист, душистый перец и готовую зажарку. Тщательно перемешать, посолить, поперчить и варить еще 10 минут.

5. Добавить зелень, попробовать и при необходимости подсолить. Выключить и дать настояться блюду 10-15 мин.

Запеченные яблоки с медом и корицей от oksankaogii. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 6 шт

мед – 6 ст. л

корица – 1 ч. л

Способ приготовления:

1. Аккуратно вырезать сердцевину.

2. Внутрь залить мед и присыпать корицей.

3. Десерт поставить на 30 минут в духовку при 150 градусах.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

⠀