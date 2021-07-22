7 хитростей для идеальной ухи

Уха – очень полезный, вкусный и диетический суп, который готовится очень просто, самое главное – вам достаточно выбрать хорошую рыбу, овощи и все удачно соединить.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет, какую рыбу лучше брать для наваристого супа, а также – что лучше всего добавить в уху, чтобы был приятный аромат и вкус.

1. Какая рыба лучше подойдет для ухи:

треска

палтус

макрурус

нототения

ледяная рыба

морской окунь

судак

окунь

карась

карп

красноперка

Обязательно выбирайте только свежую рыбу, лучше всего – соедините 2 или даже 3 вида рыбы. Для хорошего наваристого бульона берите мелкую рыбу, а большая даст визуально красивый вид блюду.

Видео дня

2. Как подготовить рыбу:

Обязательно хорошо выпотрошите и удалите жабры, голову можно оставить – по желанию. Если рыба крупная – обязательно порежьте ее, мелкую варите целой.

3. Овощи

Возьмите морковь, картофель, лук, можно сельдерей еще. Овощи либо варят целиком, либо режут на крупные куски.

4. Специи, корни, травы

Для ухи отлично подойдут: лавровый лист, черный перец горошек, корень петрушки, зеленая петрушка, укроп, соль, молотый черный перец.

5. Как избавиться от неприятного рыбьего запаха

Стоит добавить совсем немного лимонного сока в уху и неприятный запах мгновенно исчезнет.

6. Алкоголь

Это обязательный компонент хорошей ухи, если вы готовите суп из мелкой рыбы. Так как именно эта рыба дает очень неприятный запах тины, а алкоголь – водка ее убьет, стоит добавить 1 рюмку в горячий бульон.

7. Сливочное масло

В самом конце добавьте в уху кусочек сливочного масла, он придаст нежности и очень приятного аромата блюду.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно засолить помидоры на зиму с перцем, чесноком и морковью.

Как дома приготовить вкусные беляши, из чего лучше всего сделать тесто и начинки, чтобы блюдо было пряным и ароматным.