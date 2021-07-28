2 блюда из шампиньонов для сытного обеда

Грибы – очень недооцененный продукт, так как готовят блюда из него не так часто, как например, из мяса, овощей и рыбы. Но это напрасно, ведь они могут стать прекрасной основой и дополнением к многим блюдам.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 рецепта вкусных грибных блюд, которые после – точно станут вашими любимыми.

1. Грибной крем-суп

Ингредиенты:

грибы шампиньоны – 500 г

филе – 300 г

картофель – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1-2 шт.

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мука – 50-70 г

твердый сыр – 50 г

растительное масло – 3 ст. л.

свежий батон – 3 куска

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сделайте бульон: налейте в кастрюлю воду, добавьте целую луковицу, произвольно порезанную морковь и филе, варите до готовности – около 15-20 минут. Грибы помойте и порежьте кубиком, лук также измельчите мелким кубиком и поджарьте их вместе до золотистости. Батон порежьте мелким кубиком и отправьте в духовку на пару минут при 180 С, чтобы получились хрустящие сухари. На сковороду с луком и грибами добавьте муку, тщательно перемешайте и снимите с огня. Картошку очистите и порежьте кубиком вместе с филе и добавьте в сковороду, перемешайте, поперчите, посолите. Переложите все в блендер и измельчите до однородности, добавьте готовый бульон, перемешайте.

Подавать суп нужно горячим, присыпав сухарями и твердым сыром.

2. Грибной пирог с сыром

Ингредиенты для теста:

Мука – 200-250г.

Сливочное масло –100 г

Яйца – 2 шт.

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар– 0,5 ч. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Начинка:

Шампиньоны – 400 г

Лук – 2-3 шт.

Сыр твердый – 150 г

Растительное масло –2-3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Заливка:

Сметана – 200 г

Яйца – 2 шт.

Сыр твердый – 50г

Мука – 1 ст. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Тесто: взбейте яйца с солью, сахаром и сливочным маслом, перемешайте и добавьте муку с разрыхлителем. Руками замесите тесто, оно должно получится эластичным. Переложите в форму и наколите его вилкой, так оно лучше пропечется. На растительном масле хорошо обжарьте лук и грибы. Заливка: смешайте яйца со сметаной, добавьте муку с разрыхлителем и твердый сыр, тщательно перемешайте. Собираем пирог: на тесто выложите грибы с луком, присыпьте сыром и залейте щедро заливкой. Отправьте пирог в духовку на 40-50 минут при 170-180 С.

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