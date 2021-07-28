2 блюда из шампиньонов для сытного обеда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный грибной пирог

Грибы – очень недооцененный продукт, так как готовят блюда из него не так часто, как например, из мяса, овощей и рыбы. Но это напрасно, ведь они могут стать прекрасной основой и дополнением к многим блюдам.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 рецепта вкусных грибных блюд, которые после – точно станут вашими любимыми.

1. Грибной крем-суп

Грибной суп с сухарями

Ингредиенты:

  • грибы шампиньоны – 500 г

  • филе – 300 г

  • картофель – 2 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • лук – 1-2 шт.

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  • мука – 50-70 г

  • твердый сыр – 50 г

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • свежий батон – 3 куска

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сделайте бульон: налейте в кастрюлю воду, добавьте целую луковицу, произвольно порезанную морковь и филе, варите до готовности – около 15-20 минут.

  2. Грибы помойте и порежьте кубиком, лук также измельчите мелким кубиком и поджарьте их вместе до золотистости.

  3. Батон порежьте мелким кубиком и отправьте в духовку на пару минут при 180 С, чтобы получились хрустящие сухари.

  4. На сковороду с луком и грибами добавьте муку, тщательно перемешайте и снимите с огня.

  5. Картошку очистите и порежьте кубиком вместе с филе и добавьте в сковороду, перемешайте, поперчите, посолите.

  6. Переложите все в блендер и измельчите до однородности, добавьте готовый бульон, перемешайте.

Подавать суп нужно горячим, присыпав сухарями и твердым сыром.

2. Грибной пирог с сыром

Вкусный домашний пирог

Ингредиенты для теста:

  • Мука – 200-250г.

  • Сливочное масло –100 г

  • Яйца – 2 шт.

  • Соль – 0,5 ч. л.

  • Сахар– 0,5 ч. л.

  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Начинка:

  • Шампиньоны – 400 г

  • Лук – 2-3 шт.

  • Сыр твердый – 150 г

  • Растительное масло –2-3 ст. л.

  • Соль, перец – по вкусу

Заливка:

  • Сметана – 200 г

  • Яйца – 2 шт.

  • Сыр твердый – 50г

  • Мука – 1 ст. л.

  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Тесто: взбейте яйца с солью, сахаром и сливочным маслом, перемешайте и добавьте муку с разрыхлителем.

  2. Руками замесите тесто, оно должно получится эластичным.

  3. Переложите в форму и наколите его вилкой, так оно лучше пропечется.

  4. На растительном масле хорошо обжарьте лук и грибы.

  5. Заливка: смешайте яйца со сметаной, добавьте муку с разрыхлителем и твердый сыр, тщательно перемешайте.

  6. Собираем пирог: на тесто выложите грибы с луком, присыпьте сыром и залейте щедро заливкой.

  7. Отправьте пирог в духовку на 40-50 минут при 170-180 С.

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