2 блюда из шампиньонов для сытного обеда
Грибы – очень недооцененный продукт, так как готовят блюда из него не так часто, как например, из мяса, овощей и рыбы. Но это напрасно, ведь они могут стать прекрасной основой и дополнением к многим блюдам.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 рецепта вкусных грибных блюд, которые после – точно станут вашими любимыми.
1. Грибной крем-суп
Ингредиенты:
грибы шампиньоны – 500 г
филе – 300 г
картофель – 2 шт.
морковь – 1 шт.
лук – 1-2 шт.
мука – 50-70 г
твердый сыр – 50 г
растительное масло – 3 ст. л.
свежий батон – 3 куска
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Сделайте бульон: налейте в кастрюлю воду, добавьте целую луковицу, произвольно порезанную морковь и филе, варите до готовности – около 15-20 минут.
Грибы помойте и порежьте кубиком, лук также измельчите мелким кубиком и поджарьте их вместе до золотистости.
Батон порежьте мелким кубиком и отправьте в духовку на пару минут при 180 С, чтобы получились хрустящие сухари.
На сковороду с луком и грибами добавьте муку, тщательно перемешайте и снимите с огня.
Картошку очистите и порежьте кубиком вместе с филе и добавьте в сковороду, перемешайте, поперчите, посолите.
Переложите все в блендер и измельчите до однородности, добавьте готовый бульон, перемешайте.
Подавать суп нужно горячим, присыпав сухарями и твердым сыром.
2. Грибной пирог с сыром
Ингредиенты для теста:
Мука – 200-250г.
Сливочное масло –100 г
Яйца – 2 шт.
Соль – 0,5 ч. л.
Сахар– 0,5 ч. л.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Начинка:
Шампиньоны – 400 г
Лук – 2-3 шт.
Сыр твердый – 150 г
Растительное масло –2-3 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Заливка:
Сметана – 200 г
Яйца – 2 шт.
Сыр твердый – 50г
Мука – 1 ст. л.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Тесто: взбейте яйца с солью, сахаром и сливочным маслом, перемешайте и добавьте муку с разрыхлителем.
Руками замесите тесто, оно должно получится эластичным.
Переложите в форму и наколите его вилкой, так оно лучше пропечется.
На растительном масле хорошо обжарьте лук и грибы.
Заливка: смешайте яйца со сметаной, добавьте муку с разрыхлителем и твердый сыр, тщательно перемешайте.
Собираем пирог: на тесто выложите грибы с луком, присыпьте сыром и залейте щедро заливкой.
Отправьте пирог в духовку на 40-50 минут при 170-180 С.
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