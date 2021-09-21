2 самых не полезных салата, которые готовят все и всегда

Кто же не любит салаты, особенно – легкие, полезные из сезонных овощей, а также с морепродуктами, вкусными сырами, мясом, ягодами и орехами, особенно если их съесть на обед или даже на ужин. Но при этом, все же есть люди, которые предпочитают далее есть вредный майонез, жирные низкокачественные консервы и к тому же – это все соединять в "популярный" салат.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет вам именно о таких не полезных салатах, которые все же пользуются страшной популярностью и в наше время.

1. Селедка под шубой

Этот салат стал популярным еще очень-очень давно, согласно истории он появился впервые в далеком 1919 году, со временем хоть ингредиенты и несколько раз менялись, добавлялись и замещались, но все же основные ингредиенты – рыба, овощи и соус остались.

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Рецепт классического салата селедка под шубой

Ингредиенты:

сельдь – 1 шт.

картошка – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

свекла – 1 шт.

зеленый лук – 100 г

яйцо – 2 шт.

майонез или йогурт – 100 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите все овощи, почистите и натрите на крупной терке. Лук порежьте маленьким кубиком, можно замочить его в уксусе, чтобы "ушла" горечь. Яйца отварите, почистите и также натрите на терке, измельчите зеленый лук. Сельдь почистите и нарежьте кубиком. Соберите салат: первым слоем выложите сельдь, маринованный лук, сверху – картошку, далее майонез, свеклу, снова сельдь, картошку, свеклу и майонез, сверху присыпьте натертым яйцом или луком. Дайте салату хорошо настояться, лучше оставьте на ночь.

Салат "Мимоза"

Этот салат был главным на любом застолье еще со времен СССР, популярность его в том, что он очень простой в приготовлении и очень сытный, но не полезный, так как используется вредный майонез и дешевые консервы.

Рецепт классического салата "Мимоза"

Ингредиенты:

Рыбные консервы в масле – 200 г

Картофель – 2 шт.

Морковь – 2-3 шт.

Лук – 1 шт.

Твердый сыр – 150 г

Майонез – 200 г

Яйца – 4 шт.

Зелень любая – 1 пучок

Способ приготовления:

Отварите яйца и натрите на крупной терке. Картофель и морковь также отварите и натрите вместе с твердым сыром. Зелень помойте, нарежьте мелко. Лук нарежьте мелким кубиком. Откройте рыбные консервы, слейте масло и вилкой хорошо их разомните – это и будет первый слой салата. Присыпьте рыбу натертым картофелем, смажьте майонезом, далее – морковь, лук, снова консервы, яйцо, майонез, сыр, снова яйцо и зелень. Отправьте готовый салат в холодильник.

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