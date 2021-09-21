2 самых не полезных салата, которые готовят все и всегда
Кто же не любит салаты, особенно – легкие, полезные из сезонных овощей, а также с морепродуктами, вкусными сырами, мясом, ягодами и орехами, особенно если их съесть на обед или даже на ужин. Но при этом, все же есть люди, которые предпочитают далее есть вредный майонез, жирные низкокачественные консервы и к тому же – это все соединять в "популярный" салат.
Сегодня редакция FoodOboz расскажет вам именно о таких не полезных салатах, которые все же пользуются страшной популярностью и в наше время.
1. Селедка под шубой
Этот салат стал популярным еще очень-очень давно, согласно истории он появился впервые в далеком 1919 году, со временем хоть ингредиенты и несколько раз менялись, добавлялись и замещались, но все же основные ингредиенты – рыба, овощи и соус остались.
Рецепт классического салата селедка под шубой
Ингредиенты:
сельдь – 1 шт.
картошка – 1 шт.
лук – 1 шт.
морковь – 1 шт.
свекла – 1 шт.
зеленый лук – 100 г
яйцо – 2 шт.
майонез или йогурт – 100 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите все овощи, почистите и натрите на крупной терке.
Лук порежьте маленьким кубиком, можно замочить его в уксусе, чтобы "ушла" горечь.
Яйца отварите, почистите и также натрите на терке, измельчите зеленый лук.
Сельдь почистите и нарежьте кубиком.
Соберите салат: первым слоем выложите сельдь, маринованный лук, сверху – картошку, далее майонез, свеклу, снова сельдь, картошку, свеклу и майонез, сверху присыпьте натертым яйцом или луком.
Дайте салату хорошо настояться, лучше оставьте на ночь.
Салат "Мимоза"
Этот салат был главным на любом застолье еще со времен СССР, популярность его в том, что он очень простой в приготовлении и очень сытный, но не полезный, так как используется вредный майонез и дешевые консервы.
Рецепт классического салата "Мимоза"
Ингредиенты:
Рыбные консервы в масле – 200 г
Картофель – 2 шт.
Морковь – 2-3 шт.
Лук – 1 шт.
Твердый сыр – 150 г
Майонез – 200 г
Яйца – 4 шт.
Зелень любая – 1 пучок
Способ приготовления:
Отварите яйца и натрите на крупной терке.
Картофель и морковь также отварите и натрите вместе с твердым сыром.
Зелень помойте, нарежьте мелко.
Лук нарежьте мелким кубиком.
Откройте рыбные консервы, слейте масло и вилкой хорошо их разомните – это и будет первый слой салата.
Присыпьте рыбу натертым картофелем, смажьте майонезом, далее – морковь, лук, снова консервы, яйцо, майонез, сыр, снова яйцо и зелень.
Отправьте готовый салат в холодильник.
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