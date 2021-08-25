2 варианта домашней кабачковой икры, как в магазине

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашняя кабачковая икра

Кабачковая икра – очень вкусная зимняя закуска из овощей, главным ингредиентом которой являются – кабачки. Готовится она очень быстро и легко, стоит всего лишь – выбрать хороший рецепт и качественные продукты.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкуснейшей кабачковой икры, которая будет точно лучше, чем магазинная.

1. Кабачковая икра, которую можно сразу есть

Домашняя кабачковая икра

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт.

  • Лук репчатый – 1 шт.

  • Морковь – 1 шт.

  • Чеснок – 1 зуб.

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  • Масло растительное – 1 ст. л.

  • Томатная паста – 1 ст. л.

  • Паприка молотая – 1 ч. л.

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте кабачок, натрите крупной терке.

  2. Лук очистите, нарежьте произвольно.

  3. Морковь помойте, очистите и натрите на крупной терке.

  4. Разогрейте сковороду, налейте масло, отправьте туда лук, натертый кабачок, морковь, перемешайте и жарьте все на среднем огне.

  5. Чеснок натрите и добавьте в самом конце, приправьте паприкой, добавьте томатную пасту и соль, все перемешайте, накройте крышкой и тушите около 10 минут.

  6. После – готовые овощи измельчите в блендере.

Готовое блюдо можно есть сразу – горячим, но в холодном виде оно будет еще вкуснее, поэтому лучше всего – оставьте икру в холодильнике на 2-3 часа.

2. Быстрая икра из кабачков (на зиму)

Икра из кабачков на зиму

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 кг

  • Помидоры – 300 г

  • Лук – 200 г

  • Морковь – 200 г

  • Чеснок – 2 зуб.

  • Масло растительное – 70 мл

  • Уксус 70% – 5 мл

  • Соль – 20 г

  • Сахар – 50 г

  • Перец черный молотый – 0,25 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте и порежьте средним кубиком кабачки вместе с морковью и помидорами.

  2. Лук и чеснок очистите, лук порежьте большими кусками, чеснок – пополам.

  3. Все овощи бросьте в мясорубку, кроме помидоров, их отдельно перекрутите.

  4. Полученную смесь из кабачков, лука и моркови переложите в кастрюлю, доведите до кипения и после варите еще 20 минут.

  5. После – добавьте пюре из томатов, варите еще 40 минут на слабом огне.

  6. Через 30 минут добавьте сахар, соль, перец, чеснок, лук, растительное масло и уксус, перемешайте и сразу разложите по стерильным банкам и законсервируйте.

  7. Банки обязательно переверните вверх дном, укутайте теплым полотенцем и так оставьте до полного остывания.

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