2 варианта домашней кабачковой икры, как в магазине

Кабачковая икра – очень вкусная зимняя закуска из овощей, главным ингредиентом которой являются – кабачки. Готовится она очень быстро и легко, стоит всего лишь – выбрать хороший рецепт и качественные продукты.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкуснейшей кабачковой икры, которая будет точно лучше, чем магазинная.

1. Кабачковая икра, которую можно сразу есть

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

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Масло растительное – 1 ст. л.

Томатная паста – 1 ст. л.

Паприка молотая – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте кабачок, натрите крупной терке. Лук очистите, нарежьте произвольно. Морковь помойте, очистите и натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду, налейте масло, отправьте туда лук, натертый кабачок, морковь, перемешайте и жарьте все на среднем огне. Чеснок натрите и добавьте в самом конце, приправьте паприкой, добавьте томатную пасту и соль, все перемешайте, накройте крышкой и тушите около 10 минут. После – готовые овощи измельчите в блендере.

Готовое блюдо можно есть сразу – горячим, но в холодном виде оно будет еще вкуснее, поэтому лучше всего – оставьте икру в холодильнике на 2-3 часа.

2. Быстрая икра из кабачков (на зиму)

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг

Помидоры – 300 г

Лук – 200 г

Морковь – 200 г

Чеснок – 2 зуб.

Масло растительное – 70 мл

Уксус 70% – 5 мл

Соль – 20 г

Сахар – 50 г

Перец черный молотый – 0,25 ч. л.

Способ приготовления:

Помойте и порежьте средним кубиком кабачки вместе с морковью и помидорами. Лук и чеснок очистите, лук порежьте большими кусками, чеснок – пополам. Все овощи бросьте в мясорубку, кроме помидоров, их отдельно перекрутите. Полученную смесь из кабачков, лука и моркови переложите в кастрюлю, доведите до кипения и после варите еще 20 минут. После – добавьте пюре из томатов, варите еще 40 минут на слабом огне. Через 30 минут добавьте сахар, соль, перец, чеснок, лук, растительное масло и уксус, перемешайте и сразу разложите по стерильным банкам и законсервируйте. Банки обязательно переверните вверх дном, укутайте теплым полотенцем и так оставьте до полного остывания.

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