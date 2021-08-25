2 варианта домашней кабачковой икры, как в магазине
Кабачковая икра – очень вкусная зимняя закуска из овощей, главным ингредиентом которой являются – кабачки. Готовится она очень быстро и легко, стоит всего лишь – выбрать хороший рецепт и качественные продукты.
Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкуснейшей кабачковой икры, которая будет точно лучше, чем магазинная.
1. Кабачковая икра, которую можно сразу есть
Ингредиенты:
Кабачок – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Чеснок – 1 зуб.
Масло растительное – 1 ст. л.
Томатная паста – 1 ст. л.
Паприка молотая – 1 ч. л.
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте кабачок, натрите крупной терке.
Лук очистите, нарежьте произвольно.
Морковь помойте, очистите и натрите на крупной терке.
Разогрейте сковороду, налейте масло, отправьте туда лук, натертый кабачок, морковь, перемешайте и жарьте все на среднем огне.
Чеснок натрите и добавьте в самом конце, приправьте паприкой, добавьте томатную пасту и соль, все перемешайте, накройте крышкой и тушите около 10 минут.
После – готовые овощи измельчите в блендере.
Готовое блюдо можно есть сразу – горячим, но в холодном виде оно будет еще вкуснее, поэтому лучше всего – оставьте икру в холодильнике на 2-3 часа.
2. Быстрая икра из кабачков (на зиму)
Ингредиенты:
Кабачки – 1 кг
Помидоры – 300 г
Лук – 200 г
Морковь – 200 г
Чеснок – 2 зуб.
Масло растительное – 70 мл
Уксус 70% – 5 мл
Соль – 20 г
Сахар – 50 г
Перец черный молотый – 0,25 ч. л.
Способ приготовления:
Помойте и порежьте средним кубиком кабачки вместе с морковью и помидорами.
Лук и чеснок очистите, лук порежьте большими кусками, чеснок – пополам.
Все овощи бросьте в мясорубку, кроме помидоров, их отдельно перекрутите.
Полученную смесь из кабачков, лука и моркови переложите в кастрюлю, доведите до кипения и после варите еще 20 минут.
После – добавьте пюре из томатов, варите еще 40 минут на слабом огне.
Через 30 минут добавьте сахар, соль, перец, чеснок, лук, растительное масло и уксус, перемешайте и сразу разложите по стерильным банкам и законсервируйте.
Банки обязательно переверните вверх дном, укутайте теплым полотенцем и так оставьте до полного остывания.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома правильно вялить помидоры так, чтобы они были вкусными и пряными, а также как их правильно хранить.
Телеведущий и судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусного, ароматного домашнего кетчупа, который станет прекрасным дополнением ко многим блюдам.