Как сделать идеальное тесто для вареников: 2 лучших способа

Вкус вареников напрямую зависит от теста и от начинки. Но, если вы сделаете плохое, забитое тесто – никак начинка их уже не спасет.

Редакция FoodOboz поделится с вами 2 вариантами лучшего теста для вареников, которые будут вкусными, мягкими и пышными.

1. Идеальное тесто

Ингредиенты:

Мука – 3 стакана

Вода – 1 л

Яйца – 1 шт.

Растительное масло – 3 ст. л.

Соль – 0.5 ч. л.

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Способ приготовления:

Просейте 2 раза муку, добавьте яйцо, соль, растительное масло и горячую воду, все тщательно перемешайте. Руками хорошо замесите тесто так, чтобы оно было эластичным. Соберите его в шар и оставьте на 20 минут.

2. Заварное тесто для вареников

Ингредиенты:

мука – 2 стакана

кипяток – 1 стакан

растительное масло – 2 ст. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

Просейте муку, добавьте яйцо, растительное масло, соль, перемешайте. Добавьте аккуратно горячую воду, быстро перемешайте, замесите тесто.

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