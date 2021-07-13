Как сделать идеальное тесто для вареников: 2 лучших способа
Вкус вареников напрямую зависит от теста и от начинки. Но, если вы сделаете плохое, забитое тесто – никак начинка их уже не спасет.
Редакция FoodOboz поделится с вами 2 вариантами лучшего теста для вареников, которые будут вкусными, мягкими и пышными.
1. Идеальное тесто
Ингредиенты:
Мука – 3 стакана
Вода – 1 л
Яйца – 1 шт.
Растительное масло – 3 ст. л.
Соль – 0.5 ч. л.
Способ приготовления:
Просейте 2 раза муку, добавьте яйцо, соль, растительное масло и горячую воду, все тщательно перемешайте.
Руками хорошо замесите тесто так, чтобы оно было эластичным.
Соберите его в шар и оставьте на 20 минут.
2. Заварное тесто для вареников
Ингредиенты:
мука – 2 стакана
кипяток – 1 стакан
растительное масло – 2 ст. л.
соль – щепотка
Способ приготовления:
Просейте муку, добавьте яйцо, растительное масло, соль, перемешайте.
Добавьте аккуратно горячую воду, быстро перемешайте, замесите тесто.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно сварить варенье из крыжовника с апельсином дома.
4 главные секреты приготовления мягких, сочным при этом упругих мясные тефтелей с вкусной томатной подливой.