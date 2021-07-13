Как сделать идеальное тесто для вареников: 2 лучших способа

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Тесто для вареников

Вкус вареников напрямую зависит от теста и от начинки. Но, если вы сделаете плохое, забитое тесто – никак начинка их уже не спасет.

Редакция FoodOboz поделится с вами 2 вариантами лучшего теста для вареников, которые будут вкусными, мягкими и пышными.

1. Идеальное тесто

Ингредиенты для теста

Ингредиенты:

  • Мука – 3 стакана

  • Вода – 1 л

  • Яйца – 1 шт.

  • Растительное масло – 3 ст. л.

  • Соль – 0.5 ч. л.

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Способ приготовления:

  1. Просейте 2 раза муку, добавьте яйцо, соль, растительное масло и горячую воду, все тщательно перемешайте.

  2. Руками хорошо замесите тесто так, чтобы оно было эластичным.

  3. Соберите его в шар и оставьте на 20 минут.

2. Заварное тесто для вареников

Песочное тесто для печенья

Ингредиенты:

  • мука – 2 стакана

  • кипяток – 1 стакан

  • растительное масло – 2 ст. л.

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Просейте муку, добавьте яйцо, растительное масло, соль, перемешайте.

  2. Добавьте аккуратно горячую воду, быстро перемешайте, замесите тесто.

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